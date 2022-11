Zoom ora funzionerà anche sui monitor delle Tesla: le videochiamate saranno facili e sicure anche in auto

Le videochiamate era un qualcosa di fattibile prima dello scoppio della pandemia da Coronavirus. Il lockdown le ha fatte esplodere. E ormai sono un’abitudine per chi lavora (adesso) da remoto. C’è chi dice che Teams di Microsoft sia il migliore per le video-call. I fans di Zoom, però, non saranno certamente d’accordo.

La nota società di telecomunicazioni, con sede a San Jose in California, che fornisce servizi di videotelefonia e chat online attraverso una piattaforma software peer-to-peer basata sul cloud, tutto utilizzato per teleconferenze, telelavoro, formazione a distanza e anche relazioni sociali, ha appena stretto una partnership prestigiosa, a conferma delle sue altissime performance.

“Posso confermare che l’integrazione Zoom per Tesla sarà presto disponibile su tutti i nuovi modelli Tesla”. Parola di un portavoce di Zoom, che ratifica la collaborazione della società ad azionariato diffuso, per portare le videoconferenze all’interno dei veicoli di Elon Musk. Negli ultimi anni, Tesla ha investito molto in funzionalità che mirano a essere utili per l’esperienza in auto quando i suoi veicoli diventano a guida autonoma, scegliendo stavolta Zoom, per i suoi videogiochi in-car e Tesla Theater, che integra app di streaming come Netflix e Hulu direttamente nel display centrale dei veicoli Tesla.

Aspettando il via libera per la guida autonoma

Fino a quando la guida autonoma non diventa realtà, ancora no visti i ritardi a causa delle mancate autorizzazioni nel caso di Tesla, queste funzionalità vengono utilizzate solo quando i veicoli sono parcheggiati, soprattutto durante la ricarica. Ora Tesla sta facendo un ulteriore passo avanti con le app native in una nuova partnership con Zoom.

Partnership ufficializzata durante l’evento Zoomtopia, dove è stata proprio l’app di videoconferenza ad annunciare l’integrazione, altrettanto ufficiale, con la società di Elon Musk. Quando Tesla ha lanciato la Model 3, ha dotato il veicolo di una telecamera standard rivolta verso la cabina situata nello specchietto retrovisore, da allora la funzione è arrivata a tutti gli altri veicoli Tesla. Per i primi tre anni da quando Tesla ha portato in produzione la telecamera per cabina, la funzione era rimasta inattiva. Successivamente, Tesla ha iniziato a utilizzarlo come strumento di monitoraggio del conducente per garantire che gli utenti di Autopilot e Self-Driving Beta prestassero attenzione durante l’utilizzo delle funzioni di assistenza alla guida.

Ora Elon Musk ha deciso di concedere l’accesso al feed della fotocamera a una terza parte per questa integrazione dell’app Zoom. La casa automobilistica ha annunciato per la prima volta il suo piano per abilitare le videoconferenze all’interno dei suoi veicoli nel 2020, poco dopo l’inizio della pandemia e le app come Zoom hanno guadagnato popolarità.

