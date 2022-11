Il Giorno del Ringraziamento è vicino: tutti i piatti a cui non si può dire di no

Il Giorno del Ringraziamento è più vicino di quanto si immagini e per tutti gli esterofili questa è l’occasione per cimentarsi in qualche ricetta tipica americana.

Il Giorno del Ringraziamento cade il prossimo 24 novembre e, per i nostri cugini d’Oltreoceano, si tratta di una ricorrenza molto importante e significativa, qualcosa per cui provetti cuochi e cuoche sgobbano ai fornelli per ore.

Ma anche noi possiamo cimentarci in uno dei loro gustosissimi piatti. In questo modo si possono provare sapori diversi. Ecco alcuni suggerimenti.

Giorno del Ringraziamento: com’è nata la tradizione

Negli Usa è dal 1863 che si celebra il Giorno del Ringraziamento, in America le scuole restano chiuse, le famiglie si riuniscono e tutti dovrebbero essere felici e satolli. Idealmente però si ricordano i Famosi Padri Pellegrini che sbarcarono nel 1620 dalla Mayflower. Questi erano fuggiti dall’Inghilterra a causa delle persecuzioni religiose.

Grazie ai nativi che suggerirono loro di coltivare il grano e allevare tacchini, riuscirono a sopravvivere al durissimo inverno e da allora hanno decretato un giorno per ringraziare il Signore.

Giorno del Ringraziamento: cosa mangiare di buono