TikTok, chi sono le “stay-at-home girfriends”: stile di vita o dipendenza dai propri partner?

L’hashtag “stay-at-home girlfriends” sta spopolando su TikTok. Il trend esalta la vita di ragazze che mettono da parte il loro lavoro dopo essersi trovate un compagno di vita benestante. Si tratta di un passo indietro o di un nuovo traguardo per le donne?

TikTok si è ormai fatto strada sbaragliando la concorrenza dei social network più longevi e popolari come Instagram, attirando soprattutto giovani utenti che considerano le piattaforme come Facebook fuori moda. Il social network ha la capacità di risucchiare totalmente chi lo usa, un video alla volta.

Giorno dopo giorno nascono nuovi trend che milioni di utenti in tutto il mondo seguono con entusiasmo anche se, in diversi casi, le mode nate sulla piattaforma hanno lasciato molto spazio alle critiche. Nell’ultimo periodo sta spopolando un nuovo trend che ha ricevuto un’accoglienza alquanto contrastante.

“Stay-at-home girlfriend”, le giovani donne che rinunciano al lavoro

Sono tantissime le giovani donne che hanno abbracciato lo stile di vita delle “stay-at-home girlfriends”. Il termine viene usato per indicare una ragazza che passa la maggior parte del suo tempo a casa tra pulizie, commissioni e momenti di cura personale.

Si tratta di una giovane donna che mette da parte il suo lavoro, preferendo la vita da casalinga. Le SAHG condividono le loro giornate su TikTok. La routine è più o meno la solita: sistemare il letto e preparare la colazione per il proprio fidanzato per poi concedersi qualche ora di yoga o un trattamento di bellezza, con tanto di frullato rigenerante. Fare la spesa, qualche commissione, e infine cucinare la cena prima che il compagno torni a casa dal lavoro.

Per le protagoniste di questi video, essere una SAHG è un vero e proprio privilegio. Molte ragazze, raccontando la loro storia, spiegano di essere passate dall’avere uno stile di vita umile al potersi comprare costosi abiti firmati dopo aver trovato il fidanzato giusto.



Niente più lavoro. Solo tempo per sé e per i propri hobby, oltre che per la casa. Il modello della SAHG celebra la libertà da un impiego fisso e la possibilità di concentrarsi su ciò che si preferisce. È in contrasto con quello della “girl boss”, altro trend di TikTok accusato di promuovere una vita malsana e concentrata solamente sull’idea di successo a tutti i costi.

Se per tante donne essere una SAHG è visto come un traguardo, il trend presenta non poche criticità. Queste sono state evidenziate anche da parte di altre utenti del social network che si sono chieste, per esempio, cosa potrebbe succedere se una di queste ragazze dovesse essere scaricata dal fidanzato. L’indipendenza dal lavoro, in realtà, sembrerebbe solo nascondere una dipendenza economica nei confronti dei proprio compagni.