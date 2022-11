Amazon pronta con una flotta di droni: ecco quelli che faranno le consegne fino a casa nostra

Ha trasformato quello che era un semplice piccione viaggiatore, poi un postino, in un e-commerce. La numero uno al mondo per distacco, nonostante innumerevoli tentativi di imitazione. Ma la forza di Amazon è sempre stata quella di vivere nel futuro, un passo avanti a tutti.

L’azienda di commercio elettronico di Seattle, universalmente riconosciuta come la più grande Internet company al mondo ha portato avanti il suo progetto innovativo che trasformerà il concetto di consegne, affidati a dei droni. Un’autentica flotta di droni.

Il primo a parlarne fu proprio il papà di Amazon, Jeff Bezos, circa una decina di anni fa. Non furono parole a effetto quelle di uno dei Paperon de’ Paperoni di nuovo millennio disse così, tanto per meravigliare. Ora è proprio il colosso di Seattle ad affermare che è finalmente pronto a far cadere i pacchi dal cielo. Da 12 piedi in aria, per l’esattezza.

Un diametro di circa cinque piedi e mezzo, peso 80 libbre

“Se il drone incontra un altro aereo mentre sta volando, volerà intorno a quell’altro aereo”. Parola di Calsee Hendrickson, uno dei gestori a cui è stata affidata la cura della flotta dei droni, chiamati Prime Air. “Se, quando arriva al luogo di consegna, il tuo cane corre sotto il drone, non consegneremo il pacco”. Tanta ironia, certo. Ma altrettanta pratica. Hendrickson ha dato alla CNBC una prima occhiata al drone, l’MK27-2. Ha detto che inizierà a effettuare consegne a Lockeford, in California, e a College Station, in Texas, entro la fine del 2022. Alcuni residenti nella piccola città rurale di Lockeford hanno espresso preoccupazione per la privacy e la sicurezza, ma Amazon li avrebbe tranquillizzati a dovere, in tema di sicurezza.

“Ci piace riferirci al drone come a una sicurezza indipendente, il che significa che ha il potere di prendere la decisione – continua Hendrickson – ha visto qualcosa che aveva una traccia di calore sotto il drone ed è stato in grado di non consegnare un pacco e tornare alla stazione”.

Il drone di Amazon ha un diametro di circa cinque piedi e mezzo e pesa 80 libbre, rivela sempre Hendrickson. Può trasportare solo pacchi di peso inferiore a cinque libbre e le consegne devono stare in una scatola delle dimensioni di una scatola di scarpe. Nel 2024 si passerà dalle parole ai fatti. Non prima, però, del parere tante vincolante quanto positivo delle autorità nazionali per la sicurezza del volo: placet indispensabile per trasformare le frasi che furono di Jeff Bezos in azioni tangibili.

