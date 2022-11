Android Auto, la nuova interfaccia è già in Beta: gli utenti la stanno già amando

Google rilascia la nuova versione di Android Auto, ma non è come le altre a quanto pare. Questo aggiornamento è riuscito a colpire in maniera positiva gli utenti, motivo per cui dobbiamo assolutamente scoprire il perché.

Google è da molto tempo che lavorando su Android Auto, in particolar modo su Coolwalk, che sarebbe il termine per la nuova interfaccia utente grafica che la società ha creato per il suo servizio. Pare che sia una sorta di rivoluzione per il sistema automobilistico della casa di Mountain View, ma in realtà è molto più di quel che sembra.

Difatti, avremo modo di poter assistere ad un notevole miglioramento dal punto di vista del multitasking, che adesso sarà più semplice grazie alla barra centrale dell’app. L’icona Mappe, ingrce, sarà sempre presente perché è chiaro che non possa subire modifiche ingenti. Le altre icone, infine, dipenderanno dai modelli di utilizzo dell’utente.

Un altro cambiamento è sicuramente quello del segnale del telefono, la batteria e gli indicatori di notifica, i quali saranno visibili a destra di questa barra. Il link diretto per attivare l’Assistente Google si troverà sulla sinistra. Non mancherà neanche la possibilità di eseguire due app affiancate nello schermo diviso in contemporanea; sarà una delle funzionalità più distintive del nuovo Android Auto.

Continuando, sappiate che la seconda parte dello schermo sarà dinamica, permettendo al guidatore di avviare l’app di contenuti multimediali che utilizza più frequentemente, preparandosi anche a ospitare l’app Telefono in caso di chiamata. Troviamo dei miglioramenti sostanziali pure per le applicazioni multimediali, il tutto nel contesto della nuova interfaccia utente grafica di Android ovviamente.

Neanche le notifiche e i messaggi non letti rimangono invariati, difatti sono stati aggiornati e adesso appaiono più comprensibili e immediati. Nel complesso, concludendo, sembra che il nuovo Android Auto miri a offrire un’esperienza utente più immediata e accessibile. Questo update è probabile che renda il servizio di Google molto più complesso di quanto ci di aspettasse, il che è un bene.

Aspettare l’aggiornamento, piuttosto che installarlo subito in altri modi, conviene?

La versione beta del nuovo Android Auto è attualmente disponibile per tutti, tuttavia le uniche persone che lo riceveranno saranno coloro che si sono iscritti al programma beta. Passeranno almeno altre settimane prima che gli altri possano averlo, però non pensiate di partecipare adesso: le iscrizioni sono terminate già da un pezzo, quindi dovrete attendere il suo rilascio imminente.

Ma esiste un altro metodo alternativo che potremmo prendere in considerazione, ovvero quello installare manualmente la versione beta di Android Auto più recente. Certo, questo richiederebbe un po’ di tempo dato che gli update vengono effettuati in automatico, ma ne varrebbe la pena.

Possiamo anche scaricare l’APK da piattaforme sicure, seppur il nostro consiglio è quello di aspettare che Google renda disponibile l’aggiornamento. A volte la pazienza può ripagarci più di quanto pensiamo, dunque essere frettolosi in questo caso non serve a nulla, tuttavia la scelta rimane vostra.