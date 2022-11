Da Lidl tanti prodotti high-tech, con meno di 8€ potrai rinnovare la tua cucina

Il risparmio è diventato una delle priorità non solo del popolo italiano ma delle persone che vivono in tutto il mondo. Tra l’inflazione, la guerra in Ucraina, le tensioni con la Cina e le varie crisi dei vari governi, l’economia è quella che ne risente di più ed i comuni cittadini vanno facilmente in sofferenza.

Per fortuna c’è chi pensa anche alle persone che hanno meno possibilità economiche lanciando delle offerte su prodotti non solo alimentari che possono essere utili in vari aspetti della vita di tutti i giorni. Come in cucina, per esempio.

Ecco dunque che la Lidl, la catena tedesca di supermercati a basso costo, i cosiddetti discount, oltre a vendere cibi a prezzi concorrenziali, elettrodomestici senza marchi commerciali che funzionano come e meglio di quelli che sono a prezzi da sballo in commercio, ha messo in vendita una serie di gadget per la cucina a prezzi che non vanno oltre gli 8 euro al pezzo.

Gli utensili high tech ma low price

Dunque ecco gli utensili high tech ma molto low price di Lidl che ha pensato di fare una super offerta ai suoi clienti. Si tratta di una serie di gadget utili in cucina che però costano veramente poco: appena 8 euro, anche meno in alcuni casi, ma per prodotti di alta qualità e molto performanti.

Ad esempio il macina pepe elettrico che renderà l’esperienza a dir poco divertente e particolare, la bilancia da cucina ad appena 7,99 euro e la grattugia a 5 lame a soli 6,99 euro. Sicuramente viene da pensare che a prezzi così bassi si trovino solamente prodotti scadenti e invece chi li ha provati ha potuto constatare quanto ottimi siano questi gadget.

Ne è un esempio il robot da cucina che cuoce commercializzato da Lidl che, a un prezzo molto più basso della macchina venduta da altre marche più commerciali, è performante nel realizzare ricette che possono essere eseguite anche seguendo i ricettari elettronici di altre marche molto famose.

Ed uscendo dalla tecnologia ma andando a pensare a oggettini simpatici che hanno fatto praticamente furore tra i clienti di Lidl, basti pensare alla collezione a tema Harry Potter di oggetti per la scuola, per la casa, per il letto (la biancheria) o per il bagno. Che hanno portato i clienti di Lidl a fare file kilometriche per accaparrarsi l’ultimo zainetto con la stampa del maghetto di Hogwarts o la bacchetta magica di Hermione.

