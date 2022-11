CoopVoce EVO Giga Unlimited, bastano 9,99 euro al mese per avere tutto illimitato + 1000 SMS

La ricerca della felicità in questo mondo tech è quella di avere uno smartphone in mano, senza l’ossessione di vedere quanti giga ti sono rimasti prima della fine del mese. Fra video, partite o film in streaming, senza dimenticare i social, si fa fatica ad arrivare a fine mese con un piano tariffario che non prevede nel suo bundle una quantità di giga a misura di internauta.

Ecco, ci pensa CoopVoce EVO Giga Unlimited a soddisfare le esigenze di coloro che si vogliono togliere il pensiero dei giga dai relativi dispositivi, per navigare in rete senza più nessun tipo di limite, o vincolo. CoopVoce è l’operatore di telefonia mobile di Coop Italia, il primo MVNO lanciato in Italia, è operativo dal 2007 come ESP MVNO dopo un accordo con TIM del quale utilizza la rete GSM/UMTS/LTE per l’erogazione del servizio. Nel 2020 diventa Full MVNO. Coopvoce annuncia il VoLTE per i primi tre mesi del 2023.

Il bundle si conosce, è quel pacchetto che comprende minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS al mese verso tutti i numeri nazionali, ma soprattutto Giga illimitati di traffico internet mobile nazionale 4G su rete TIM con velocità massima di 10 Mbps in download e in upload. E’ quella tariffa che costa 14,90 euro, ma in occasione dell’imminente Black Friday (previsto il 25 novembre) e Cyber Monday (28 novembre), costerà 9,90, per un periodo compreso, dal 19 al 28 novembre 2022.

A chi è riservata l’offerta

L’offerta è riservata a tutti i nuovi clienti CoopVoce, con portabilità da un altro operatore annessa. Una promo, comunque, attivabile anche da chi è già cliente di quell’operatore di cui la Lettizzetto prima, Aka Seven poi, sono i testimonial. A questo 9,99 euro mensili vanno aggiunti i 9 euro per il costo dell’attivazione, oltre il costo del primo mese dell’offerta Evo Giga Unlimited.

L’offerta Evo Giga Unlimited Speciale Black Friday a 9,90 euro al mese si rinnova automaticamente ogni mese, fermo restando che si può smettere clienti CoopVoce in qualsiasi momento, basta ricordarsi di fare la disdetta.

Una bella notizia, dunque, in primis per i clienti Coop, quelli che possono convertire i punti in credito telefonico, grazie all’autoricarica con la spesa, l’innovativo servizio con il quale CoopVoce ha catturato numerosi clienti.

