Nel 2023 diremo addio al Canone Rai: ecco il perché di questa ipotesi sempre più concreta

Se non siete esattamente degli amanti del Canone Rai, al di là del fatto che spendiate molte ore del vostro tempo davanti allo schermo della televisione di casa, è possibile che questa notizia cambierà per sempre il vostro costo in bolletta allora, perché pare che verrà tolto in via definitiva. Ma quando accadrà nello specifico?

Dopo tutte le promesse mosse contro il Canone Rai, il Governo ha finalmente emanato una notizia incredibile: lo eliminerà per sempre dalla bolletta. Questa è decisamente una buona aspettativa dato che il recente caro bollette ha messo in ginocchio molte famiglie italiane, le quali stanno facendo fatica ad arrivare a fine mese.

E come se non fosse sufficiente pure ilcaro carburante e l’aumento dei costi vivi, come anche delle materie prime, hanno portato l’Italia a vivere in una situazione fin troppo difficile da affrontare per tutti quanti noi. Insomma, non è per niente il periodo più gioioso dell’anno nonostante Natale sia praticamente alle porte, però la rimozione di una tassa potrebbe essere la soluzione chiave.

Ma c’è da fare una analisi al riguardo, ovvero che sarà necessario tener conto che sarà l’Esecutivo e non un singolo a dover decidere sul futuro di questa tassa. Questa, indipendentemente elle premesse iniziali, non pare essere la priorità: il Governo Meloni avrebbe intenzione di aiutare il Paese ad uscire da quella che sembra essere una vera e propria crisi energetica.

Però non abbiate paura dell’ignoto, perché nonostante l’argomento sia stato rimandato pare che il Canone Rai verrà rimosso in via definitiva prima di gennaio 2023, se non in quel mese stesso. La seguente procedura sarà essenziale per stare al passo con le linee guida dell’Unione Europea nei termini di un mercato libero dell’energia elettrica.

La rimozione avverrà sicuramente, ma accadrà davvero entro la data dichiarata?

Che sia vera la premessa fatta dai nostri politici? Tutti noi lo speriamo con il cuore in mano, ma tenendo in considerazione i continui discorsi fatti sia da Giorgia Meloni che da Matteo Salvini al riguardo, è possibile che la vicenda andrà a risolversi per sempre. Purtroppo è impossibile prevedere il futuro, però non possiamo ignorare che a volte riporre fiducia forse potrebbe essere la soluzione migliore per non crogiolarsi addosso.

Nel frattempo che vengono rilasciate ulteriori notizie in merito, per quel che concerne il Canone Rai, ci sentiamo di suggerirvi di non perdervi le notizie che hanno prettamente a che fare con il caro bolletta. Ora come ora è molto importante aggiornarsi in continuazione, e non serve neanche spiegare il perché.

In conclusione: sembra che il Governo abbia intenzione di intervenire pure su questa tematica, proprio come abbiamo detto prima, ma avrà il successo sperato? Potrebbe darsi come anche no, è impossibile saperlo. Tuttavia, a meno che non vogliano passare per dei bugiardi, pensiamo che valga la pena attendere.