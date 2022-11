Twitter, c’è una app che ci dice chi ha pagato per diventare ‘utente verificato’ col bollino blu

Avete il timore di provare a ricevere il verificato su Twitter? Ora non sarà più necessario averlo, né dovremo pensare a ricorrere a trucchetti meschini per arrivare ad averlo, perché sono arrivati i nuovi strumenti adottati in merito. Questi saranno in grado di tutelare gli utenti da eventuali imbrogli, e tenetevi forte: non verranno registrati fallimenti di alcun genere adesso.

Dopo l’aggiunta del bollino blu a pagamento su Twitter non è tanto facile capire chi lo abbia ricevuto in precedenza direttamente dalla piattaforma, e chi invece lo abbia avuto negli ultimi giorni spendendo i famosi 8 dollari al mese per l’abbonamento Blue. In poche parole non è affatto una passeggiata fidarsi di tutto e di tutti, specialmente su questa piattaforma così tanto criticata adesso.

Ora, difatti, dovete sapere che sia necessario solo un tap sul bollino per aprire una finestra che informa sulla natura della certificazione, per poi installare – con una facilità incredibile – un’estensione del browser con lo scopo preciso di visualizzare in pagina un’etichetta che divide gli utenti con bollino tra quelli che sono verificati sul serio dagli impostori.

Ma a che servirebbe in origine un sistema come questo, introdotto per giunta dopo l’acquisto di Elon Musk? Lo scopo è quello di combattere i bot e i fake, ma la funzione non ha ottenuto propriamente il successo sperato: l’uomo più ricco del mondo non sembra aver migliorato affatto l’andamento di Twitter, contrariamente a quanto ci si aspettasse dopo la sua nuova acquisizione.

Eight Dollars, la nuova “arma” contro i verificati fasulli

È anche vero dire, però, che stia ottenendo un successo niente male nei Paesi dove l’abbonamento Twitter Blue che lo contiene è attivo; da questo capiamo come mai sia nata un’estensione che ha il compito di smascherare chi ha pagato per la certificazione.

Si chiama Eight Dollars, e può essere installato senza problemi su Google Chrome. Lo sviluppatore neozelandese Walter Lim ci fa sapere che dovrebbe funzionare anche su Firefox e Edge di Microsoft molto facilmente, mentre è in corso d’opera lo sviluppo per Safari. Ma come funziona, e soprattutto ciò che ci domandiamo è altro: sarà difficile da capire?

Ora ve lo spieghiamo. Innanzitutto dovremo installare il pacchetto scaricato da GitHub, passando in seguito per le opzioni per sviluppatori del browser, e poi è sufficiente visitare Twitter. Nel momento in cui si aprirà il profilo di un utente con il verificato verrà mostrata un’etichetta che informerà la reale natura del bollino.

È una idea originale, non siete d’accordo? Questo è probabile che sia un metodo efficace per scoraggiare coloro che vorrebbero raggirare il metodo di Elon Musk, nonostante non piaccia a molti per le ragioni che vi abbiamo specificato in precedenza. Ma siamo convinti che la piattaforma, al di là delle critiche ricevute, riuscirà a riottenere la fama di un tempo.