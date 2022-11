Sondaggi su WhatsApp, non è difficile se sai come impostarli, potrai grazie a questa guida

E’ una delle grandi novità di un 2022 quantitativamente sfavillante per la messaggistica numero uno al mondo, che sta consolidando la sua leadership a forza di release. Una delle ultime, in ordine cronologico, sono i sondaggi, ora disponibili per tutti.

Una funzionalità rilasciata che regala grandi vantaggi all’app utilizzata da circa due miliardi di utenti. Bastano pochi clic per condividere il tuo sondaggio con decine o migliaia di persone, amici ma che colleghi di lavoro, come capire a che ora cominciare una call. E una volta che condividi il tuo sondaggio, c’è un’alta possibilità di ricevere un feedback rapido poiché molti rimangono attivi su WhatsApp tutto il tempo, aumentando di fatto il tasso di risposta.

I sondaggi di WhatsApp sono un questionario molto flessibile, si possono creare più tipi di domande in qualsiasi forma: un elenco o una griglia, oppure una semplice domanda. Puoi anche aggiungere immagini ed emoticon per rendere i sondaggi, interattivi. Per la creazione di sondaggi, il team di WhatsApp non si è inventato nulla, sia chiaro. Ha semplicemente preso spunto dal suo primo competitor (Telegram) ma anche dal suo fratellone acquisito, Instagram.

Un procedimento facilissimo

Innanzitutto bisogna aggiornare WhatsApp, nel caso non l’avete ancora fatto, alle versione 22.21.77. Su iOS, andate nel gruppo o nella chat ad personam con cui condividere l’esperienza del sondaggio. Tap sul + situato in basso a sinistra, vi appare una schermata che parte da fotocamera e termina proprio con sondaggi. Anche qui un tocco e si entra nello specifico.

Apparirà la schermata titolata “crea sondaggio”, scrivete la domanda, quindi ci sono due opzioni di default: le potete utilizzare entrambe, ma anche aumentare fino a dodici. Una volta finito basta spingere invia. Il sondaggio è servito: andrà immediatamente sulla pagina su cui eravate, da lì è possibile dare il vostro voto; con “mostra voti” avrete tutta la situazione chiarissima. Naturalmente, l’operazione appena indicata potrà essere ripetuta più volte per creare diversi sondaggi WhatsApp che rispondano a domande diverse e a esigenze differenti. Le risposte degli intervistati sarà facilmente consultabile con i dettagli relativi alle risposta che hanno ottenuto più preferenze e quelle che invece hanno riscosso meno successo.

Quella dei sondaggi è una delle quattro grandissime novità dell’app di messaggistica istantanea, insieme all’ampliamento dei gruppi (da 256 utenti addirittura fino a 1024 membri) ma anche delle videochiamate (da 8 utenti a 32) e a quella community che rappresenterà in pratica un gruppo fatto di gruppi. Perché WhatsApp è WhatsApp.

FONTE