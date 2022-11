MIDJOURNEY è la nuova app per iPhone che stanno scaricando tutti: ecco perché tanto successo

Una applicazione mai vista prima sta prendendo piede nello store digitale di Apple, ottenendo un successo così tanto enorme da far invidia anche ai servizi già presenti da molto più tempo. Che sia un caso? No, in realtà vi è una ragione dietro che non conosciamo e che dovremmo approfondire: scopriamola insieme dal momento che sia un argomento importante secondo noi.

Santa Monica Studios, come avremo avuto modo di capire dalle ultime notizie, ha lanciato in via ufficiale God of War: Ragnarok, mossia un titolo estremamente atteso da tutti. Pure noi non vedevamo l’ora di vederlo sul mercato dei videogiochi dato che le aspettative erano molto alte, e lo sono pure ora fra le altre cose.

Quindi, dato che non potevamo che essere entusiasti all’idea, domandare ad una IA come sarebbe stato il finale del gioco avrebbe potuto aprirci la mente a nuovi orizzonti in un certo senso. Midjourney è esattamente quel tipo di risposta che volevamo sentire, ma come funziona?

Si tratta niente meno che di un’app in grado di mostrare una serie di scenari precisi soltanto scrivendo delle parole, il che vale a dire che gli si potrebbe chiedere letteralmente qualunque cosa si voglia. Compreso il finale di God of War: Ragnarok tanto per intenderci, dunque da questo punto possiamo capire quanto sia smart questo algoritmo.

È un successo, ma c’è ancora tanta strada da fare

Certo, c’è da dire che ancora siamo molto lontani dalla perfezione estetica, tuttavia è impossibile non confermare che questo strumento sia in grado di esprimere un potenziale artistico incredibile. In seguito pensiamo che migliorerà a tal punto da creare dei veri e propri capolavori, nonostante già adesso stia dando degli ottimi risultati.

In aggiunta è ovvio che con il tempo possano nascere delle alternativa, un po’ come Draw Things: AI Generation per farvi capire. La nuova app consente non solo di generare immagini a partire da righe di testo, ma anche di personalizzare le proprie foto ritagliando soggetti e generando lo sfondo mediante l’intelligenza artificiale.

Che questo sia il futuro dell’arte che tutti noi ci aspettavamo? È possibile che nasca una nuova categoria alquanto particolare del settore in questione, magari una sezione che potrebbe essere rivoluzionaria per tutti gli amanti dell’IA e dell’arte. Non stupiamoci se in seguito vedremo altre innovazioni simili, d’altronde il mondo della tecnologia non finisce mai di evolversi.

E lo possiamo vedere con le continue notizie che parlano di algoritmi, dispositivi elettronici all’avanguardia e intelligenze artificiali capaci di compiere l’impossibile. Ci stiamo preparando a quello che sarà un mondo di pura follia informatica probabilmente, ma non è male: siamo convinti che queste innovazioni non faranno altro che migliorare ancora di più il mondo in cui viviamo. Ma voi sarete pronti a vivere in una Terra più smart e meno tradizionale?