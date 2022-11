Le previsioni meteo di oggi, lunedì 14 novembre. Il vortice si sta allontanando dall’Italia, ma influenza ancora il tempo di molte regioni. Instabilità, con precipitazioni e tante nuvole, soprattutto al Centro e al Nordovest.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà instabile, con cielo coperto, precipitazioni e temperature in calo. Per effetto del vortice, ancora piovoso il tempo a Nordovest, su Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, in Campania, sulla Sicilia sudoccidentale. Previsti locali precipitazioni anche in Puglia. Sul resto del nostro Paese il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con occasionali piovaschi in particolar modo sulla fascia del Triveneto.

Nord

Per la giornata di oggi, sono previste iniziali condizioni di cielo molto nuvoloso con piogge sparse e nevicate oltre i 1700/1900 metri. Si attendono rovesci anche lungo le zone adriatiche. I fenomeni saranno in graduale esaurimento a partire da Ovest. Oltre alle schiarite previste però foschie anche dense lungo le zone di pianura, con possibilità di ampi banchi di nebbia nel corso delle ore notturne.

Centro e Sardegna

Per la giornata di oggi previste molte nubi e cielo coperto su Abruzzo, Marche e settore appenninico dell’Umbria, con piogge e rovesci anche di carattere temporalesco. Nel corso della serata si assisterà a un graduale miglioramento. Sulle altre regioni il cielo si presenterà nuvoloso, con possibilità di brevi ed isolati fenomeni. Prevista una sensibile riduzione di visibilità dopo il tramonto lungo le aree pianeggianti a causa della formazione di dense foschie e banchi di nebbia.

Sud e Sicilia

Per la giornata di oggi il cielo sarà prevalentemente instabile. Prevista nuvolosità variabile su tutte le regioni, con piogge sparse e rovesci anche di carattere temporalesco. In serata si assisterà però a un graduale miglioramento.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature previste per la giornata di oggi, le minime risultano in calo al Nord, mentre rimangono stazionarie sul resto del Paese. Per quanto riguarda invece i valori massimi, si segnala un aumento al Sud e in Sardegna, mentre non si riscontrano altre variazioni altrove.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente deboli di direzione variabile con locali rinforzi da nord sulla Liguria, da ovest sulla Sicilia tirrenica e da sud sul Salento.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno mossi tutti i bacini della nostra penisola. Localmente risulteranno molto mossi lo Ionio settentrionale e il medio-basso Adriatico. Nel corso della giornata, il moto ondoso risulterà in attenuazione per il mar di Liguria orientale, per il Tirreno settentrionale e occidentale, per il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia.