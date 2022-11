Migranti, Salvini e La Russa: “L’Europa faccia la sua parte” [VIDEO]

Il leader della Lega e il presidente del Senato intervengono sul dibattitto politico nella questione migranti e sulle tensioni tra Italia e Francia.

L’Italia non può essere lasciata sola, l’Europa deve gestire la questione migranti e aiutare il nostro Paese nella ricollocazione. Questo il sunto delle parole espresse da Matteo Salvini e Ignazio La Russa a proposito del flusso migratorio, alle tensioni con la Francia e alla telefonata del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Emmanuel Macron per tentare di sciogliere i nodi tra Francia e Italia.

Per il ministro delle Infrastrutture e Trasporti al posizione dell’Italia non è dettata dalla Lega ma “Tutto il governo vuole tornare a contrastare i trafficanti di esseri umani – afferma a margine dell’inaugurazione della Galleria Fonica di Paderno Dugnano, nel Milanese -. Tutto il governo chiede che l’Europa non lasci sola l’Italia. E’ la posizione di tutto il governo che lavorerà perché non siano associazioni private finanziate da privati a gestire i traffici e i flussi di immigrati in Italia“.

“L’importante è che l’Europa faccia la sua parte – continua Salvini -. Come hanno detto tanti paesi europei, non possono essere lasciati da soli i paesi del Mediterraneo. Tutti devono fare la loro parte, sono orgoglioso dei segnali di cambiamento che il governo in queste prime tre settimane ha dato da tutti i punti di vista“.

A fargli eco è il presidente del Senato: “Io credo che l’opera del presidente Mattarella sia sempre utile, ma credo anche che la fermezza del nostro governo possa e debba essere condivisa” dice La Russa. “I toni devono essere garbati ma credo che la sostanza debba essere la stessa: l’Italia non può essere lasciata sola a gestire il problema migratorio. L’Italia non può essere lasciata sola come terreno di prima accoglienza“.

NECESSITA’ DI DIALOGO

Monique Veaute, direttrice artistica del Festival di Spoleto, presidente della Fondazione Romaeuropa arte e cultura, interviene sulla questione per spiegare le tensioni tra Italia e Francia: “Sono convinta che prima o poi l’Italia e la Francia si siederanno ad un tavolo per riavvicinarsi, per riaprire un dialogo. Anche se sono sempre più convinta che si tratti, per entrambi i Paesi, ma soprattutto per il presidente Macron, di un problema di politica interna, di ‘scontro’ con i propri alleati, con le proprie opposizioni. Forse nessuno desidera, realmente, questa immigrazione di massa” afferma Veaute.

“E’ indubbio -continua- che bisogna trovare un accordo, l’Italia non può continuare a ospitare tutti i migranti che giungono sulle sue coste, non può da sola farsi carico di tutta la gestione dei migranti. E’ giusto anche offrire loro un’accoglienza migliore. E’ un problema e tutto questo è innegabile. C’è un’unica soluzione: sostenere, aiutare i paesi da dove scappano i migranti, naturalmente quelli che non sono in guerra, per offrire loro lavoro e un’esistenza degna, perché la maggior parte fugge dalla povertà e dalla miseria. Li capisco, ma l’Italia non può farsi carico di trovare tutte le soluzioni, di risolvere tutti i problemi“.