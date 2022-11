Parte il G20 di Bali, ma non tutti condannano la guerra in Ucraina: Meloni unica donna tra i leader

Al centro del vertice di Bali, in Indonesia, la crisi ucraina. Ma non tutti condannano la guerra lanciata da Mosca.

Per la Russia è presente Lavrov. Meloni unica donna tra i premier al summit del G20.

“La maggior parte dei membri” del G20 “condanna con forza la guerra in Ucraina, sottolineando che sta causando immense sofferenze umane e sta esacerbando le fragilità esistenti nell’economia globale, limitando la crescita, aumentando l’inflazione, provocando l’interruzione delle catene di approvvigionamento, l’aumento dell’insicurezza energetica e alimentare e i rischi per la stabilità finanziaria“. Sono le parole che si possono leggere nella bozza del comunicato finale del G20 che sta avendo luogo a Bali, in Indonesia.

Uno scritto che esprime una divergenza di vedute sul conflitto in corso tra Mosca e Kiev. “Esistono altri punti di vista e diverse valutazioni della situazione e delle sanzioni“, riconoscono i leader del G20. “Riconoscendo che il G20 non è la sede per risolvere le questioni di sicurezza – prosegue la bozza –riconosciamo che le questioni di sicurezza possono avere conseguenze significative per l’economia globale”.

La bozza definisce anche “inammissibile” ‘impiego, o la minaccia, degli armamenti atomici. “L’epoca di oggi non deve essere di guerra” si legge in un altro punto del documento. Dal G20 arriva inoltre la richiesta di prolungare l’intesa (che scadrà nei prossimi giorni) che consente di esportare cereali dai porti ucraini sul Mar Nero.

Non c’è Putin, si presenta Lavrov

Nel vertice di ieri tra i due leader di Francia e Cina, Emmanuel Macron e Xi Jinping, ha trovato spazio l’importanza che per i due Paesi gioca la promozione di uno sviluppo “stabile e a lungo termine” delle relazioni bilaterali, oltre che di quelle tra Cina e Ue.

Il colloquio tra Macron e Xi è terminato con una richiesta al leader cinese da parte del presidente francese. Il capo dell’Eliseo gli ha chiesto di far tornare il presidente russo Vladimir Putin al tavolo dei negoziati. In assenza del leader del Cremlino, in rappresentanza della Russia è giunto a Bali il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov.

Lavrov si è presentati all’hotel di Bali – dove si svolge il vertice G20 – in compagnia del ministro delle Finanze russo, Anton Siluanov. Sull’isola indonesiana è arrivato anche il premier italiano Giorgia Meloni per unirsi al vertice con i rappresentanti del G20. Tra l’altro Meloni è l’unica premier donna al tavolo del G20. Le altre presenze femminili a Bali sono soltanto quelle della presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, della numero uno del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, e della DG del Wto, Ngozi Okonjo-Iweala.

Tra poco è attesa la prima sessione di lavoro plenaria sui temi “Food and Energy e Security”. Alle 14 (ora locale) è prevista invece la seconda sessione di lavoro (tema: “Health”). Il primo ministro italiano Giorgia Meloni interverrà in entrambe le sessioni di lavoro. Nel pomeriggio si svolgeranno invece gli incontri bilaterali col presidente americano, Joe Biden, con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan e con quello indonesiano, Joko Widodo.