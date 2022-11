Orange hair, la nuova tendenza che rende l’autunno più caldo

Una nuova stagione è iniziata e per molte persone è arrivato il momento di dare una rinnovata al proprio look. La parola d’ordine per questo inverno è rosso rame.

Siamo ormai ad autunno inoltrato e sono tantissime le donne – celebrità comprese – che hanno deciso di optare per un colore di capelli caldo e luminoso, che sia in grado di rendere questa stagione meno fredda portando un po’ di ardore.

L’estate è ormai finita e le tinte biondo miele e caramello o il balayage bronzo diventate un trend stanno facendo spazio a quello che si è affermato come il colore più cool dell’autunno: si tratta del rosso rame, nelle sue diverse sfumature (dall’arancione alle tonalità più calde).

Orange hair, le star che hanno ceduto

Gli “orange hair” sono la tendenza del momento, anche se il rosso è sempre stato un colore capace di attirare l’attenzione, dando un tocco di vivacità e sensualità ad ogni look. Sono tante le star che, nel corso degli anni, hanno ceduto alla tentazione di tingersi i capelli di rosso: da Alyson Hannigan ad Emma Stone, da Rihanna a Julia Roberts.

Recentemente anche Megan Fox ha rivoluzionato il suo look con alcune sfumature ramate e un pizzico di rosa ai capelli. In Italia, possiamo prendere come esempio Levante: la cantante è passata dal nero corvino ad una sfumatura arancione, con tanto di schiarimento alle sopracciglia.

Questo colore offre la possibilità di giocare con le sfumature in base alle proprie preferenze. Inoltre il rosso riesce a valorizzare sia le carnagioni più scure che quelle chiare. Lo stesso vale per gli occhi: se quelli verdi o azzurri spiccano particolarmente, questo colore dona molto anche a chi ha gli occhi castani.

Sbizzarrirsi tra le diverse sfumature di rosso

Per chiunque fosse intenzionato a passare a questo colore di capelli, esistono diversi modi per farlo. Alcune persone preferiscono tingersi i capelli completamente, dando così un effetto uniforme alla loro chioma. Altre, invece, preferiscono sbizzarrirsi con le sfumature, donando una maggiore luminosità ai capelli con alcune schiariture.

Oppure divertirsi con i contrasti abbinando, per esempio, ciocche ramate a ciocche castane. In ogni caso, vi raccomandiamo di rivolgervi a un parrucchiere, così da non rischiare di rovinarvi i capelli commettendo errori con tinte e decolorazioni. La spesa sarà maggiore ma i vostri capelli vi saranno sicuramente grati. Le possibilità sono davvero tante.