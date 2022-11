Geloni: è arrivata la stagione, ecco come fare per evitarli

I geloni si formano a causa dell’abbassamento delle temperature, ecco quali sono i sintomi e cosa fare se si presentano.

I geloni scaturiscono a causa di un danno alla pelle che appare quando le temperature precipitano.

I pernioni, si chiamo anche così, si mostrano sulle zone della pelle più esposte come le dita della mani o dei piedi, ma anche i talloni, le orecchie e il naso possono essere colpiti. Si tratta dunque di qualcosa di, tendenzialmente, fastidioso che passa con appositi accorgimenti.

Ma quali sono, esattamente, i sintomi e come bisogna agire? Ecco tutti i consigli indispensabili.

Geloni: quali le cause

Tra le cause dei geloni ci sono:

lo stare a contatto con superfici fredde

ridotta quantità di ossigeno, come avviene in alta montagna

uso abbigliamento troppo stretto

stare in piedi molte ore

Le dita delle mani, per esempio, iniziano ad arrossarsi e si avverte un certo bruciore. In seguito questa condizione può portare a gonfiore, dolore alle estremità, vesciche.

Geloni: ecco i sintomi, chi è più soggetto

si sentono sulla pelle come delle punture di spillo che, in seguito, diventano più dolorose

che, in seguito, diventano più dolorose si formano delle macchie rosso-violacee che presentano un po’ di gonfiore

intorpidimento

prurito

colore della cute alterato

vescicole

i sintomi peggiorano se si passa troppo repentinamente dal freddo al caldo

Ci sono poi alcune persone più inclini a sviluppare questo tipo di problema, per esempio a causa di una questione di familiarità, ma anche chi fuma e chi ha malattie vascolari, inoltre anziani e bambini piccoli sono a rischio perché non regolano bene la temperatura corporea. Esiste un modo per poter intervenire prima che si arrivi a dover fare i conti con i geloni? Ecco come:

indossando calze pesanti, ancor meglio se di lana, nelle scarpe, vanno inserite suole termiche

scaldapiedi

usare guanti realizzati con materiale tecnico, non quelli di lana e simili

non lavate le mani con acqua troppo calda

idratate per bene le vostre mani

E se tutta la prevenzione non bastasse e, dopo una bella sciata o una giornata particolarmente fredda trascorsa all’aperto, vi ritrovaste comunque con tutte le avvisaglie? A quel punto vi conviene porre la parte lesionata nell’acqua tiepida, potete anche muovere la parte che è stata danneggiata, riscaldatevi con delle coperte. Una raccomandazione fondamentale è quella di non esporsi a fonti di calore diretto che, invece di aiutare, potrebbero peggiorare tutto.