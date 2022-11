Il ritorno dei collant: gli abbinamenti perfetti per l’inverno

Dopo essere state rinnegate per tanto tempo dal mondo della moda, le calze collant stanno tornando di tendenza. Come sempre, le passerelle hanno fatto da apripista.

Le calze collant sono state rinnegate per tanto tempo dal mondo della moda che considerava le gambe nude molto più fashion, anche durante l’inverno, a discapito del rischio di congelare dal freddo. Ora stanno tornando di tendenza, complici le passerelle 2022.

I collant sono la soluzione migliore per chiunque voglia continuare ad indossare gonne e vestiti in autunno e inverno. Leggere, coprenti, in pizzo o con fantasie stampate: le possibilità di scelta sono tante e possono essere abbinate ad ogni tipo di look – dal casual all’elegante.

Nelle scorse settimane numerose celebrità hanno iniziato a sfoggiare le loro calze collant – tra chi preferisce il pizzo, le stampe o uno stile più basic – abbinate agli outfit più diversi. In Italia ci hanno pensato Chiara Ferragni ed Elodie. Mentre all’estero, star come Emma Stone o Hailey Bieber si sono presentate rispettivamente all’Academy Museum Gala e al Pre-Oscar di Saint Laurent con indosso dei collant di pizzo.

Collant: gli abbinamenti per l’inverno

Di seguito vi proponiamo alcuni abbinamenti, trendy e semplici da riproporre. Iniziamo con i collant neri, più o meno coprenti, che in inverno possono essere abbinati ad un paio di combat boots: si tratta di una delle combinazioni più classiche ma che risulta sempre efficace. Meglio ancora se completato da una gonna corta, per uno stile casual e sbarazzino.

Per chi fosse alla ricerca di un outfit più elegante, i collant abbinati ai sandali possono essere una soluzione. Questa combinazione è stata proposta in diverse occasioni dalla stilista Alexa Chung ed ha conquistato star come Victoria Beckham. Un look total black, con tanto di giacca blazer, vi darà ancora più classe.

Un altro interessante abbinamento può essere ottenuto con il tailleur, che in questi mesi è tornato in grande stile. Alla combo completo e collant neri coprenti potete aggiungere un dolcevita scuro sotto alla giacca e un paio di Dr Martens.

I collant offrono la possibilità di sbizzarrirsi e giocare con le fantasie proposte. Gli stessi marchi si sono lanciati con la realizzazione di collant con i loro loghi, come Gucci e Chanel. Le calze sono passate dall’essere considerate un semplice accessorio al diventare una vera e propria moda da passerella.