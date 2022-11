Perché le donne hanno sempre le mani fredde? Tutti i rimedi per non “soffrire” più

Il freddo sta bussando alle porte e con esso tante donne cominciano ad avere le mani molto fredde, più dei loro compagni, mariti, amici uomini. Come mai?

Tante donne affrontano l’inverno con grande stoicismo portandosi dietro mani e piedi costantemente ghiacciati.

Questo può essere anche motivo di disputa coi propri partner che non capiscono perché la loro dolce metà ha sempre le mani ghiacciate e vorrebbe alzare il riscaldamento. Ma, insomma, perché bisogna “soffrire” in questo modo?

Mani fredde: quali le cause

ormoni: gli estrogeni fanno sì che il sangue delle donne sia più denso, così il flusso sanguigno si riduce, in modo particolare nelle zone di estremità del corpo

gli estrogeni fanno sì che il sangue delle donne sia più denso, così il flusso sanguigno si riduce, in modo particolare nelle zone di estremità del corpo massa muscolare : tempo fa l’Università di Cambridge ha compiuto un esperimento, 114 volontari tra i 14 e i 50 anni hanno affrontato un test immergendo le mani nell’acqua salata. Si è scoperto che la massa muscolare ha un ruolo fondamentale per la termoregolazione

: tempo fa l’Università di Cambridge ha compiuto un esperimento, 114 volontari tra i 14 e i 50 anni hanno affrontato un test immergendo le mani nell’acqua salata. Si è scoperto che la massa muscolare ha un ruolo fondamentale per la termoregolazione ipotiroidismo : la tiroide riduce la sua funzione, ma ci sono anche altri sintomi come debolezza cronica, aumento di peso, ecc…

: la tiroide riduce la sua funzione, ma ci sono anche altri sintomi come debolezza cronica, aumento di peso, ecc… cervicale: se la cervicale presenta delle tensioni può verificarsi rigidità muscolare e dunque vertigini, giramenti di testa, si hanno però conseguenze anche sulla circolazione periferica

se la cervicale presenta delle tensioni può verificarsi rigidità muscolare e dunque vertigini, giramenti di testa, si hanno però conseguenze anche sulla circolazione periferica ansia: in questo caso le mani fredde sono un sintomo dello stress che stiamo affrontando

in questo caso le mani fredde sono un sintomo dello stress che stiamo affrontando fumo: ha effetti negativi sulla circolazione

ha effetti negativi sulla circolazione non indossare indumenti troppo stretti

Sindrome di Raynaud: rara, si caratterizza per fenomeni di vasospasmo, la pelle diventa biancastra o bluastra

Mani fredde: che cosa fare

Innanzitutto bisogna eliminare le possibili cause scatenanti del fenomeno, per esempio non bisogna toccare cibi freddi, poi è necessario evitare lo stress psicofisico. Naturalmente quando si esce dobbiamo ricordarci di indossare i guanti. Gli esperti consigliano di prendersi almeno una mezz’ora, tutti i giorni, per camminare all’aperto, in questo modo sarete sicure di scaldarvi.

Ci sono poi anche altri rimedi, si può fare un massaggio alle mani, immergerle in acqua calda o tiepida aggiungendo il sale Epsom, preparatevi perché in questo caso l’effetto sarà immediato. Un altro consiglio riguarda la dieta e consiste nel fare una bella scorta di magnesio che si trova nei semi di zucca e nelle mandorle, giusto per citarne alcuni.

Infine se state per andare a dormire non c’è niente di meglio di un thé caldo o una tisana da godere sotto una morbida copertina.