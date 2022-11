Ritrova una assegno da 4 milioni e viene ricompensato in caramelle: “Un po’ pochino”

Haribo, nota azienda dolciaria, ha voluto “premiare” un cittadino che ritrovato un importante assegno con una scatola di caramelle. Per l’uomo responsabile del ritrovamento è stata una delusione: “Speravo in qualcosa di più”.

La delusione sul volto di Anouar G. deve essere stata parecchio evidente, secondo lui la ricompensa non era all’altezza del favore che ha fatto. In effetti quando davanti a una fermata del treno che doveva prendere per andare a visitare la madre, ha visto un assegno per terra del valore di 4.631.538,80 di euro ha pensato che fosse qualcosa di importante.

“C’era scritta una somma così grande che non riuscivo nemmeno a pronunciarla” ha dichiarato l’uomo 38enne di Francoforte. Dal suo racconto l’assegno era stato emesso dal gruppo di supermercati Rewe ai produttori di dolci Haribo e qualcuno deve averlo smarrito in stazione dove lui l’ha ritrovato. A quel punto Anouar ha chiamato l’azienda per comunicare cosa avesse in mano.

La risposta da parte dei dirigenti è stata quella di distruggere immediatamente l’assegno e inviargli una fotografia che provasse la cosa. L’uomo ha obbedito e qualche giorno dopo ha ricevuto una ricompensa che consisteva in una scatola con ei buste dei loro dolci.

“Ho pensato che fosse un po’ economico” ha detto Anouar a un giornalista a cui ha raccontato la storia, non nascondendo la delusione. Haribo da parte sua ha detto che “Dato che si trattava di un assegno nominativo, nessuno tranne la nostra azienda avrebbe potuto riscattarlo. Era il nostro pacchetto standard che abbiamo inviato come ringraziamento“.