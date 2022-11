Anziano sposino si perde in luna di miele: i poliziotti lo riportano dalla moglie

Uno sposino attempato si è smarrito durante il viaggio di nozze: non ricordava più dove aveva preso alloggio con la moglie.

L’amnesia gli ha giocato un brutto scherza. Fortunatamente un ristoratore e i poliziotti lo hanno aiutato a ritrovare la neo sposa. Una vicenda che si è conclusa con un lieto fine. I due sposi hanno potuto riabbracciarsi.

La luna di miele a volte può giocare brutti scherzi. Soprattutto se gli sposini non sono più tanto giovani e si trovano, come succede quasi di regola nei viaggi di nozze, in un Paese straniero. Come è successo a un 72enne di nazionalità argentina, in questi giorni a Roma con la consorte per il viaggio di nozze. Dove è incappato in una disavventura che, grazie al cielo, si è conclusa senza drammi.

L’uomo infatti si era perso per le strade della Capitale. È successo mercoledì scorso, 9 novembre: il 72enne, che soffre di una leggera amnesia, aveva dimenticato dove alloggiava in quei giorni con la sposa fresca di nozze. Non ricordava più quale fosse il nome del Bed & Breakfast in cui pernottava con la moglie. Così ha cominciato a vagare, palesemente disorientato, per le larghe strade di Roma. Finché non ha pensato di rivolgersi a un ristoratore di Trastevere per chiedergli aiuto.

Intervengono le forze dell’ordine

Il proprietario del ristorante, una volta afferrata la situazione, ha cercato di aiutare il marito argentino. Perciò ha chiamato subito il numero di emergenza unico 112 chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Per aiutare il neo marito argentino si sono così mobiliate anche le pattuglie del Commissariato Trastevere e del primo Distretto Trevi Campo Marzio. Gli agenti sono intervenuti velocemente e si fatti in quattro per aiutarlo a ritrovare la moglie. Dopo aver rassicurato l’anziano, comprensibilmente in preda all’ansia, lo hanno prima identificato. Dopo av erlo tranquillizzato, hanno disposto affinché fosse visitato sul posto dal personale medico.

Infine i poliziotti, parlando con lui, sono riusciti a ricostruire con l’uomo una parte del nome del B&B dove alloggiava assieme alla moglie. Sono così riusciti a risalire alla struttura e la vicenda, fortunatamente, si è conclusa col più classico dei lieto fine. Cioè con l’abbraccio dei due sposi ritrovati.