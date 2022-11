È ancora allarme listeria: ritirate dal mercato le polpette di merluzzo

Non finisce l’allerta listeriosi. Questa volta le tracce del pericoloso batterio sono state trovate all’interno di polpette di merluzzo nordico.

Il ministero della Salute così ha disposto un ritiro alimentare dopo che nei giorni scorsi è stato accertato il primo caso di listeriosi in Puglia (con un altro caso sospetto).

Allarme listeriosi: stavolta tocca alle polpette di merluzzo. Il batterio della Listeria monocytogenes è stato trovato anche nel merluzzo nordico. Per questo il ministero della Salute ha disposto il ritiro precauzionale delle polpette di merluzzo prodotte dalla ditta svedese Sodergarden. Le ha fatte togliere dal mercato “per rischio microbiologico“, a causa della possibile presenza del batterio listeria all’interno delle polpette. Si tratta dei ‘Cod fishcakes’ da 340 grammi, preparazione a base di merluzzo nordico, con data di scadenza 6/12/2022. “Si invitano i consumatori – avverte il ministero della Salute – a non consumare il prodotto e a riportarlo al punto vendita per il rimborso”.

L”avviso pubblicato ieri sul portale del Ministero della Salute

Il richiamo ministeriale è arrivato tramite il portale dedicato agli “Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori”, per rischio microbiologico. Questa volta il ritiro alimentare da negozi e supermercati è relativo a un prodotto a base di merluzzo nordico: le polpette schiacciate Cod Fishcakes del marchio Søder Gården, richiamate per presenza di listeria. Il richiamo è datato 11 novembre s022. Solo ieri è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute.

Nell’avviso non vengono specificati particolari lotti a cui prestare attenzione, dunque si presume che l’allerta riguardi tutti i prodotti Cod Fishcakes di Søder Gården, in confezioni da 340 grammi e con data di scadenza 6 dicembre 2022. Il marchio di identificazione dello stabilimento produttore stampato sulla confezione della preparazione è DK4047 EF. Il nome del produttore invece è Jeka Fish A/S, con sede a Lemvig in Danimarca. In via precauzionale, Giovanni D’Agata, Presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare il prodotto ma di restituirlo quanto prima al punto d’acquisto per essere rimborsati.

Un caso accertato e un caso sospetto di listeriosi in Puglia

Proprio in questi giorni è giunta la notizia del primo caso accertato di listeriosi in Puglia. A Foggia una partoriente è rimasta in rianimazione una settimana dopo aver mangiato un würstel probabilmente contaminato dal batterio della listeria.

Si sospetta la listeriosi anche nel caso dell’uomo di 55 anni ricoverato lo scorso 12 novembre sempre a Foggia. L’uomo, finito a sua volta in rianimazione, avrebbe ingerito invece un tramezzino con salmone e maionese.