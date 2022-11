Scooter contro auto: impatto tremendo, muore 15enne

La tragedia è avvenuta venerdì scorso: uno scooter si è andato a schiantare contro un’automobile, l’impatto è stato tremendo.

Malgrado i soccorsi il quindicenne alla guida del mezzo non è riuscito a salvarsi. Troppo gravi le ferite riportate nell’urto contro l’auto.

È morto a soli 15 anni Lorenzo Bellucci. Il suo scooter si è scontrato con un’auto la sera di venerdì scorso, 11 novembre. È andato a impattare contro la macchina, una Dacia, a uno degli incroci della Tosco Romagnola. Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di accertamento. I due mezzi si sono urtati attorno alle 20:30.

A dare l’allarme sono stati i residenti della zona e gli automobilisti che al momento dell’incidente mortale stavano attraversando la strada. L’allerta al 118 è scattata subito e sul luogo dello schianto sono intervenuti i mezzi di soccorso della Misericordia di Fornacette e l’automedica. Sul posto sono giunte anche i vigili del fuoco e le pattuglie della polizia municipale per mettere in sicurezza il selciato, l’automobile e lo scooter.

Inutili le manovre di rianimazione e la corsa disperata in ospedale

I soccorritori hanno immediatamente avviato sul posto le manovre per rianimare il giovane. La rianimazione si è conclusa all’ospedale Lotti, dove il 15enne è stato trasportato. Ma la corsa contro il tempo per salvargli la vita purtroppo non è bastata. Poco dopo i medici hanno dovuto dichiararne il decesso.

Anche la persona al volante della Dacia, scioccata dallo schianto, ha avuto necessità di essere soccorsa. Nell’impatto lo scooter è rimasto distrutto, e così anche la parte anteriore dell’automobile. Le forze dell’ordine hanno cercato di fare luce sulla dinamica dell’incidente mortale per appurare le responsabilità nell’accaduto.

Lorenzo era uno studente dell’Iti Marconi. Praticava il rugby nel Pontedera Bellaria Rugby, team che su Facebook ha espresso tutto il suo dolore per la sua morte. Anche il Comune di Pontedera ha manifestato il suo cordoglio con un messaggio pubblicato sulla pagina ufficiale di Facebook, e rivolto alla famiglia del ragazzo, moto nota in città.

“È pervenuta la notizia di un tragico incidente avvenuto in città in cui un ragazzo di quindici anni ha perso la vita. La comunità di Pontedera si stringe, commossa, intorno alla famiglia in un abbraccio collettivo. Oggi pomeriggio, il programma che prevede il Corteo delle Natività e dei Presepi viventi sarà preceduto da un momento di raccoglimento e cordoglio”, si legge nel post su Facebook.