WindTre Flash Week, solo con quest’offerta hai gli smartphone Motorola praticamente gratis: la rate è di 0 Euro

Una nuova offerta firmata WindTre potrebbe essere la nostra opportunità migliore in questo periodo di festa, specie con le ultime promozioni.

Lo diciamo in vista del fatto che adesso non propongano soltanto tariffe specifiche, ma anche degli elementi aggiuntive come gli smartphone. Di che promo parliamo?

WindTre, entro il 20 novembre, ha messo a disposizione dei nuovi prezzi scontati con la sua promo Flash Week, questa volta permettendo di acquistare alcuni smartphone Motorola con rateizzazione a partire da 0 euro al mese. E andando direttamente nei punti vendita del gestore telefonico, avremo l’opportunità di ricevere un costo scontato su alcuni smartphone di un produttore differente ogni settimana.

I primi, tanto per farvi un esempio, erano alcuni modelli top di gamma Xiaomi, in particolare Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro. Per quanto riguarda invece la scorsa settimana, cioè dal 7 al 13 Novembre 2022, era possibile acquistare in sconto dei dispositivi della famiglia Samsung Galaxy S22, oltre che il Galaxy Z Flip4 ovviamente.

E adesso, invece, la rotazione subisce dei cambiamenti ancora più marcati: sono previsti sconti per un totale di 4 settimane, ovvero fino in data 27 novembre. WindTre ha scelto i cellulari del brand Motorola, ossia Motorola Edge 30 Neo e il pieghevole Motorola Razr 2022. Lo sconto risulta valido sia per la normale vendita a rate che in caso di finanziamento.

Ma quali sono gli elementi che ci dovrebbero indurci a procedere con l’acquisto della promo? Innanzitutto otterremo minuti infiniti, 200 SMS e GB illimitati a 29,99 euro al mese, con un

Motorola Edge 30 Neo in promozione a 0 euro in più al mese o il Motorola Razr 2022 in promozione a 22,99 euro in più al mese.

Non cambieranno solo le offerte, ma anche gli smartphone

E al di là del modello di smartphone scelto, oltre al costo delle rate mensili, è sempre previsto pure un contributo di attivazione della nuova rateizzazione pari a 4,99 euro una tantum. Inoltre, come riporta WindTre stessa, l’utente deve concedere anche un anticipo di 39,99 euro una tantum per Motorola Edge 30 Neo e 129,99 euro una tantum per Motorola Razr 2022.

Ci teniamo anche ad informarvi del fatto che i dispositivi in sconto cambieranno molto presto, difatti la compagnia ha intenzione di proporre il Nothing Phone (1) dal 21 al 28 novembre, salvo eventuali cambiamenti presi all’ultimo. Ma questi tipo di sconti fanno al caso nostro? Dipende sempre dal tipo di esigenza, ovviamente.

Se preferite un modello specifico da un altro vale a dire che probabilmente dovrete attendere una promozione che lo conceda, oppure aspettare gli sconti e comprarlo nello store online dove si troverebbe solitamente. Ma al di là di quella che potrebbe essere la nostra scelta, comunque sia avremo accesso ad una opportunità fenomenale in ogni caso.

Per ulteriori aggiornamenti al riguardo vi suggeriamo di rimanere informati su quelle che potrebbero essere le soluzioni ideali che mettono a disposizione, e credeteci: non sono affatto poche allo stato attuale. Sarete pronti a scegliere l’offerta migliore da prendere in considerazione?