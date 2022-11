Vuoi una Xbox Series S gratis? Te la offre Sky con i nuovi abbonamenti

Ormai l’ultimo venerdì del mese di novembre, quella il giorno dopo il Ringraziamento per antonomasia negli Stati Uniti, è una data simbolica, circostanziale. Prettamente causale. Così come il lunedì successivo. Black Friday e Cyber Monday, si sono snaturati, inglobati in un mondo tech, dove le promo proprie di questo periodo, sono spalmate in più giorni.

Lo ha detto a chiare lettere nella sua campagna promozionale direttamente Sky, che a “casa sua” si gioca d’anticipo “il Black Friday è già partito”. E in questo contesto va inquadrata una operazioni a premi molto interessante, denominata, non certo a caso, Black Friday Q. L’offerta è valida per abbonamenti residenziali Sky Q via internet, o SkY Q via satellite, con pagamento su cc/addebito su conto corrente bancario, per questi bundle.

Sky tv a 14,90€/mese per 18 mesi (anziché 25€/mese) + Sky sport a 16€/mese per i primi 18 mesi (anziché 20€/mese) o intrattenimento plus (Sky tv + netflix) per i primi 18 mesi: a 19,90€/mese (anziché 30€/m) con netflix base, a 23,90€/ mese (anziché 34€/m) con netflix standard e a 27,90€/ mese (anziché 38€/m) con netflix premium +sky cinema per i primi 18 mesi a 10€/mese (anziché 14€/mese). E ancora. Sky Multiscreen: offerta sottoscrivibile previa adesione a Sky Q Platinum a 6€/mese, con primo Sky Q mini corrispettivo di attivazione inclusa (anziche’ 50€). Costo di attivazione di Sky Q black 29€, costo di attivazione di Sky Q platinum 29€, costo di attivazione di Sky Q, via internet 9€.

Presto, che è tardi!

L’operazione a premi “Black Friday Q” è iniziata lo scorso 11 novembre e durerà fino al 20: il regolamento, come ricorda Sky, è disponibile presso gli spazi aderenti all’iniziativa e direttamente sul portale della piattaforma satellitare. Abbonandosi a Sky si riceverà una X Box del valore di 299 euro, che arriverà direttamente a casa tua entro Natale.

La Xbox Series S in questione è la console più piccola ed elegante di sempre, mai creata da Microsoft. Appartenente alla sesta generazione, venne messa in vendita il 15 novembre 2001 in America del Nord, il 22 febbraio 2002 in Giappone e il 14 marzo in Europa e Australia. Ha rappresentato il primo tentativo di entrare nel mercato delle console da parte della Microsoft, dopo aver collaborato con SEGA nel convertire Windows Embedded Compact per Dreamcast. Fu anche la prima console prodotta da una società americana da quando l’Atari Jaguar cessò la produzione nel 1996.

Velocità e prestazioni tipiche di una console di nuova generazione, completamente digitale, a un prezzo incredibile. “Spostati – continuano da Sky – senza problemi tra più giochi in un lampo con Quick Resume. Il cuore di Series S è l’architettura Xbox Velocity, che accoppia un SSD personalizzato con software integrato per un gameplay più veloce e semplificato con tempi di caricamento significativamente ridotti”.

