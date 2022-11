DJI filma con i suoi droni il suo stesso quartier generale di Shenzhen, Sky City – [VIDEO]

Dalla teoria alla pratica. Dji se la suona e se la canta, in maniera divina e celestiale. Un video di 22 secondi, una musichetta tipica orientale ma modernizzata, utilizzando dei droni per rivelare al mondo intero la sua ultima meraviglia, l’appariscente e pazzesco quartier generale di Shenzhen.

Un video postato direttamente sull’account ufficiale della nota società tecnologica cinese che comprende stabilimenti in tutto il mondo ed è leader mondiale nella produzione di veicoli aerei senza pilota commerciali, per la fotografia aerea e videografia. Dà-Jiāng Innovations (questa la spiegazione dell’acronimo DJI) progetta e produce anche sospensioni cardaniche, telecamere sportive, stabilizzatori per telecamere, piattaforme di volo, sistemi di propulsione e sistemi di controllo del volo. Ma costruisce anche simile bellezze.

Un video che ha semplicemente spaccato, da circa duecentomila visualizzazioni per mostrare innanzitutto l’efficienza dei suoi droni, secondi a nessuno in questo segmento di mercato, ma anche per guardare da vicino un posto che ha qualcosa di magico. Un’esperienza davvero immersiva.

Benvenuto nel nostro nuovo ufficio: DJI Sky City. È qui che inizia tutta la magia



DJI ha recentemente riunito il suo staff in un unico luogo in una struttura non convenzionale chiamata DJI Sky City. Situato a Shenzhen, questo “hub di innovazione” è stato magistralmente progettato da Foster + Partners, lo stesso team responsabile della creazione del quartier generale di Apple a Cupertino. Il produttore di droni ha rilasciato molte foto e ora i fan dei prodotti possono dare uno sguardo coinvolgente all’interno della nuova sede.

Il video inizia con un’ampia veduta dell’edificio sullo sfondo della vivace città. Quindi sorvola la strada tra le due torri principali collegate da un ponte sospeso. Questa parte sembra essere catturata dall’ultima versione FPV (visuale in prima persona) dell’azienda: l’Avata. È interessante notare che molti dei nuovi modelli di droni, inclusi Mavic 3 e Air 2S , offrono una modalità gimbal specifica per replicare l’effetto del volo FPV.

Attraverso le porte dell’ingresso principale dell’edificio, si staglia un giardino zen in modo prominente contro la struttura in cemento, acciaio e vetro. Superati i controlli di sicurezza, si viene catapultati in una fila di ascensori. Non è chiaro quale attrezzatura venga utilizzata per catturare il colpo a terra che porta a e dentro un ascensore. Forse un Ronin RS3 o il nuovo Osmo Mobile 6 era responsabile di questa parte.

Al piano 20 ecco un’ampia sala conferenze. Da lì, è evidente che l’Avatar viene utilizzato in base alle manovre del drone: Attraversa un ufficio pieno di dipendenti che lavorano sui loro computer prima di piombare in una sala conferenze dove si sta svolgendo una riunione. Dopo aver attraversato un corridoio, tra due colleghi che parlano di snack, si torna su un tetto dove si possono ammirare le meravigliose formazioni di fogliame e il paesaggio urbano. Che spettacolo!

