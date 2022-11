Addio a tutti i suoi miliardi: Jeff Bezos si libera del suo immenso patrimonio per beneficenza

E’ finito fuori dal podio nell’ultima classifica. Quarto per l’esattezza, dietro Elon Musk, Bernard Arnault del lussuoso LVMH, l’indiano Gautam Adani, ma davanti a Bill Gates. Poco male, Jeff Bezos non si sarà fasciato certamente la testa per essere pur sempre il quarto uomo più ricco della Terra, a parità di patrimonio.

Il papà di Amazon, l’uomo capace (anche) di dar vita all’e-commerce più famosa, importante e grande al mondo vuole uscire definitivamente da quella classifica, diventare un comune mortale, almeno stando a quanto riporta l’autorevole CNN, che titola così, ad effetto: “Esclusivo: Jeff Bezos dice che donerà la maggior parte dei suoi soldi in beneficenza”.

Secondo la nota emittente statunitense il fondatore di Amazon Jeff Bezos ha in programma di donare la maggior parte del suo patrimonio netto di 124 miliardi di dollari (accumulato in vita) per la lotta al cambiamento climatico e al sostegno delle persone che possono unire l’umanità di fronte al profondo divisioni sociali e politiche.

Sì, lo voglio

Una frase a effetto di sicuro, anche se alla CNN, Jeff Bezos lo ha sì annunciato, ma senza entrare nei dettagli. Che sia soltanto una mossa, un Coup de théâtre lo sussurra più di qualcuno visto che arriva dopo una pioggia di critiche all’indomani della mancata firma per il Giving Pledge, una promessa di centinaia delle persone più ricche del mondo di donare la maggior parte della loro ricchezza a cause di beneficenza. In un’intervista con Chloe Melas della CNN sabato nella sua casa di Washington, il magnate statunitense, parlando insieme alla sua attuale compagna, Lauren Sánchez, la giornalista diventata filantropa, ha detto che entrambi stanno “costruendo la somma per essere in grado di donare questi soldi”.

Alla domanda diretta della CNN se intende donare la maggior parte della sua ricchezza nel corso della sua vita, Jeff Bezos ha risposto: “Sì, lo voglio” durante la prima intervista di coppia da quando hanno iniziato a frequentarsi nel 2019, per sensibilizzare le persone sul Bezos Courage and Civility Award, assegnato quest’anno alla musicista Dolly Parton. Lo scambio di 20 minuti con Bezos e Sánchez ha coperto una vasta gamma di argomenti, dalle opinioni di Bezos sul dialogo politico e una possibile recessione economica, al piano di Sánchez di visitare lo spazio con un equipaggio tutto al femminile, con annesse le riflessioni della compagna su una fiorente partnership commerciale con Jeff Bezos.

FONTE