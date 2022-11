Un altro iPhone diventa obsoleto: sostituirlo o collezionarlo?

Siamo stati abituati troppo a lungo ai nuovi iPhone, forse così tanto da dimenticare tutte le precedenti uscite. Chiaramente stiamo parlando di alcuni smartphone molto vecchi e che non possiamo ricordare in qualche minuto, tuttavia più il tempo passa e maggiori sono le possibilità che alcuni prodotti vengano cestinati per sempre. In questo caso c’è di mezzo un vecchio iPhone che molti di noi conoscono: quale?

Succede spesso che determinati iPhone vengano cestinati per sempre: la casa di Cupertino vuole lasciare spazio alle new entry, dimenticando quasi del tutto gli stessi smartphone che hanno permesso alla società di superare innumerevoli traguardi. Certo, da un lato è giusto che i cellulari progrediscano, mentre dall’altro sarebbe anche il caso di non dimenticare i telefoni che hanno fatto la storia.

E tra questi, purtroppo, ce n’è uno che sta per abbandonarci in via definitiva. Sono passati tanti anni ormai dall’ultima sua apparizione, e adesso non potrà fare altro che scomparire per sempre. Si tratta di una notizia abbastanza triste per tutti gli appassionati degli iPhone, ragione per cui parlarne non può che essere un ottimo modo per mantenerne vivo il ricordo. Qual è lo smartphone a cui dovremo dire addio?

L’abbandono finale di un vecchio capolavoro di Apple

Prima di svelarvelo vi riferiamo che la Mela, a parte mettere all’angolo il dispositivo che citeremo a breve, ha fatto diventare l’iPhone 6 vintage, rendendo l’assistenza sul prodotto e sui servizi limitata e soggetta a disponibilità. Nel frattempo, un altro device della compagnia potrebbe diventare addirittura “obsoleto” prima della fine dell’anno.

Per chi non lo avesse ancora capito stiamo parlando dell’iPhone 5C, ovvero uno smartphone economico di Cupertino lanciato nel 2013 in risposta a un mercato Android in fortissima espansione, come anche ora oltretutto. I suoi tratti distintivi riguardavano una lineup in cinque colorazioni e una scocca in plastica profondamente rimaneggiata rispetto al design di iPhone 5 e 5S.

Il dispositivo dovrebbe entrare ufficialmente nella lista dei prodotti obsoleti il mese prossimo, nello specifico dopo aver soggiornato per un paio di anni nel club dei prodotti vintage. Questo significa che sul prodotto saranno sospesi tutti i servizi di assistenza, come avrebbe spiegato la stessa Apple in una nota ai suoi partner sul territorio in futuro.

A paete l’iPhone 5C, nella lista dei dispositivi obsoleti dovrebbe rientrare anche l’iPad mini di terza generazione, sia Wi-Fi che cellular tra le altre cose. Quanto detto vale a dire che dovremo salutarlo per sempre visto che ha raggiunto una certa età, ragione per la quale non preoccupiamoci più del fatto che possa funzionare o meno.

Piuttosto rimaniamo aggiornati su tutte le novità che hanno a che fare con la casa di Cupertino, come le ultime uscite o le prossime per fare un esempio concreto. In questi casi è un bene non dimenticarci la loro esistenza, ma è anche vero che andare avanti è un ottimo modo per ricordarli.