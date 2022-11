Netflix arriva il catalogo di dicembre, con tante e magiche novità

Quante sorprese ci attendono nel mese di dicembre sulla nota piattaforma di streaming Netflix, fresca di release di un sorprendente e favolistico Slumberland con un inedito Jason Momoa, che anche intorno a Natale promette e mantiene promesse di successi e intrattenimento top.

Come sempre le release si suddivideranno nel corso del mese e soprattutto saranno ben spartite tra Serie Tv e Film. Specialmente per quanto riguarda le serie, ci saranno nuove stagioni di produzioni attese come la terza stagione di Emily in Paris, mentre tra i lungometraggi spicca senz’altro il Pinocchio di Guillermo del Toro.

Il regista premio Oscar Guillermo del Toro collabora con il premiato genio della stop-motion Mark Gustafson per reinterpretare l’iconica storia di Carlo Collodi in una maniera inedita, facendo intraprendere al leggendario burattino di legno una serie di avventure bizzarre e fantastiche che spaziano tra vari mondi e rivelano il potere vitale dell’amore. Il film sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 9 dicembre.

Emily in Paris, non c’è due senza tre

Terza stagione per la serie Emily in Paris, in cui la protagonista ad un anno dal trasferimento da Chicago a Parigi per il lavoro dei suoi sogni, si trova a un bivio fondamentale in ogni aspetto della sua vita. Di fronte a due strade molto diverse deve scegliere esattamente a chi essere fedele (al lavoro e nella vita sentimentale), capire cosa comportano queste decisioni per il suo futuro in Francia e naturalmente continuare a vivere le avventure e i sorprendenti colpi di scena che Parigi le offre. Lily Collins riprende il ruolo di Emily Cooper, affiancata dal cast fisso della serie composto da Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo, Ashley Park, Camille Razat, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie e Lucien Laviscount. La serie uscirà il 21 dicembre.

Arriva invece l’1 dicembre Troll, il film che racconta di una gigantesca creatura intrappolata nella remota montagna di Dovre, che dopo migliaia di anni si risveglia distruggendo tutto ciò che incontra sul suo cammino verso la capitale della Norvegia. Come fermare qualcosa che dovrebbe esistere solamente nel folklore norvegese?

C’è spazio anche per il documentario “Sr.“, del documentarista Chris Smith, che presenta la vita, la carriera e gli ultimi giorni del regista Robert Downey Sr., papà di Robert “Iron Man” Downey Jr., il cui spirito ribelle ha influenzato decenni di cinematografia di controcultura. Il film uscirà il 2 dicembre.

