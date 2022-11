Polonia, Meloni: “Poco cambia, responsabilità è della Russia” [VIDEO]

La premier italiana non fa sconti alla Russia: anche se il missile caduto in Polonia è un incidente causato dalla risposta della contraerea ucraina e si possa quindi parlare di “danni collaterali”, la colpa di quanto accade è e rimane della Russia di Vladimir Putin.

Giorgia Meloni è tra i partecipanti al consiglio del G20 che si sta svolgendo in questi giorni a Bali. La presidente del Consiglio italiana ha passato una notte agitata così come gli altri leader mondiali presenti al summit e questa mattina ha rilasciato una dichiarazione relativamente al presunto missile russo caduto in Polonia il quale ha provocato la morte di due persone.

“Stamattina abbiamo avuto un brusco risveglio con le notizie dalla Polonia – afferma la premier –, ho sentito molto presto il primo ministro polacco e poi ci siamo riuniti con i nostri alleati e ne è scaturita una posizione chiara. Vediamo gli sviluppi“. A ogni modo per Meloni il fatto che possa essersi trattato di un incidente provocato dalla contraerea ucraina e non di un attacco deliberato da parte dell’esercito di Vladimir Putin “cambia di molto poco la sostanza perché la Russia sta distruggendo le infrastrutture ucraine” e quindi “la responsabilità dell’accaduto è tutta russa“.

Tra gli alleati della Nato, tra cui l’Italia, rimane all’alta l’attenzione e l’allerta. “Siccome le minacce, i rischi sono molti dobbiamo mantenere un approccio a 360 gradi nello scacchiere internazionale – continua Meloni -. Questo evento su cui molto si è lavorato perché non fallisse, date le posizioni differenti di vari Paesi, diventa un modo per confrontarsi, che non vuol dire andare d’accordo, ma cercare di avvicinarsi e capire il punto di vista dell’altro“.

Durante il summit, oggi giunto alla conclusione, si è ovviamente discusso a lungo della guerra in Ucraina. “La situazione era molto complessa, al G20 c’erano gli ingredienti perché il vertice si traducesse in un fallimento, ma è stato un successo. La questione più complessa era la gestione dell’aggressione russa all’Ucraina” ha detto la presidente del Consiglio. Che infine aggiunge “Mi pare che il G20 di Bali segni un riavvicinamento tra l’Occidente e il resto del mondo“.

La presidente del Consiglio oggi vedrà anche il presidente cinese Xi Jinping in un incontro bilaterale. “Confesso non sono riuscita a organizzare tutti i bilaterali chiesti con l’Italia, credo però che un elemento dirimente sia l’idea di un governo solido, stabile che dà una proiezione di lungo periodo e che rende più facile immaginare l’Italia come fondamentale per le relazioni” conclude Meloni.