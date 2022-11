Appare in Rete il nuovo Google Pixel Fold, il pieghevole secondo Big G

Nel segno di Samsung, ma non solo. Certo, il colosso di Seoul detiene leadership e potere nel segmento di mercato dei foldable, ma quel mondo è variopinto, in pratica manca solo Apple, un po’ per scelta, un po’ per priorità, un po’ perché il gigante di Cupertino deve sempre entrare in un determinato modo. Tant’è. Aspettando Tim Cook, arriva Big G.

Proprio nel momento in cui i nuovi Google Pixel 7/a stanno per entrare nelle case di molti cittadini a livello globale, ecco spuntare in rete un dispositivo che per molti sarà il Google Pixel Fold, un pieghevole a immagine e somiglianza del colosso di Mountain, almeno stando alle certezze di molti leaker.

Nome in codice “Passport”. Così per ora è stata catalogato ciò che presumibilmente si trasformerà nel primo pieghevole di casa Big G. Così lo ha anche chiamato Jon Prosser, noto conduttore del popolare canale YouTube Front Page Tech, che ha pubblicato alcuni video contenenti numerose immagini di alta qualità del Google Pixel Fold.

Un telefono e due varianti

Il leaker afferma di essere molto fiducioso che il design in metallo e vetro, sarà effettivamente il design finale dell’imminente pieghevole del gigante californiano. Se dimostrerà di avere ragione, il telefono verrà rilasciato solo in due varianti di colore di base: bianco e nero. Sempre Jon Prosser ipotizza anche la data di rilascio ufficiale dei Google Pixel Fold in fase di sviluppo (questa sì una certezza), programmata da Big G per maggio 2023. In questo momento, comunque, nessuno si sta inventando niente, anche perché la strada solcata da Samsung, che è già alla seconda generazione di foldble sembra essere quella giusta, sicuramente la più seguita.

Anche Google, infatti, non fa eccezione. Tant’è che il design di Google Pixel Fold sembra ricordare abbastanza il Samsung Galaxy Fold 4, anche se va sottolineato che le cornici, stando sempre alle immagini trapelate online, appaiono significativamente più pronunciate rispetto al competitor sudcoreano. Solo il display secondario all’esterno, inoltre, del presumibile Google Pixel Fold presenta un foro centrato, che dovrebbe ospitare una fotocamera selfie da 9,5 megapixel.

Ultimo ma non meno importante, la tripla configurazione della fotocamera sul retro, incorporata in una protuberanza della fotocamera simile a una visiera, che ovviamente segue il linguaggio di design unico di Pixel 7 Pro.

Si dice che il sensore di impronte digitali sia integrato nel pulsante di accensione sul lato e Google Pixel Fold avrà probabilmente altoparlanti sia in basso che in alto. Sebbene la perdita di Prosser sembri molto plausibile, sempre meglio ricordare che nel campo dei rumors, tutto è possibile, ma anche tutto e il suo esatto contrario. La brutta notizia, semmai, è il costo. Molto elevato secondo molti leaker, che si aggirerebbe intorno ai 1.799 dollari. Più o meno come l’ultimo foldable di Samsung, of course.

