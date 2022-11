Domotica per tutti, finalmente gli italiani potranno avere questo dispositivo indispensabile

Il mondo della domotica è pronto ad introdurci un nuovo dispositivo di tutto rispetto, oltre che funzionale in base a quello che ha da mettere a disposizione. Ma le caratteristiche ed il costo ci convinceranno?

Il protagonista di oggi è Gewiss EGO Smart, ossia una serie di pulsanti particolari in grado di svolgere le azioni più disparate possibili. Ciò che li caratterizza, in questo caso, è il fatto che siano inseriti in un display nascosto che, quando viene rilevata la presenza di persone in prossimità, compare in trasparenza sotto il rivestimento superficiale. Così facendo ci viene data una spiegazione a icone o a testo delle funzioni dei tasti e degli eventi in corso.

La placca in aggiunta interagisce con l’intero sistema, riportando a vista eventuali informazioni accessorie: i consumi istantanei, lo stato di alcuni sensori o eventuali stati di allarme o pre-allarme. Fa uso anche di una retroilluminazione RGB che crea un bagliore sui contorni interni ed esterni della placca, come il colore assunto situazione per situazione che tende a segnalare persino delle condizioni che richiedono l’immediata attenzione da parte dell’utente.

Non è solo semplice da usare. ma anche estremamente sveglio

Ma come mai è più intelligente di altri dispositivi? Il sistema fa uso di una connessione radio Zigbee tra i componenti, che sono necessari per rendere “intelligenti” tutte le attivazioni e i comandi. Tutto parte dai pulsanti connessi, che integrano il relé di attivazione o il dimmer e quindi possono essere facilmente usati per domotizzare un impianto tradizionale.

Gli elementi citati, grazie a questa interfaccia, diventano così in grado di organizzare degli eventi domotici o di inviare delle segnalazioni alla nuova app che Gewiss ha realizzato per il loro controllo. Potremo anche assegnare le funzioni e le icone a ogni pulsante, configurare gli ambienti inserendo al proprio interno tutti i rispettivi elementi smart e programmare nel dettaglio il comportamento delle placche smart.

I dispositivi saranno pronti alla vendita in 12 colori diversi e per scatole da tre o quattro unità, ma non è escluso che in futuro possano uscire anche versioni da 7 unità, seppur la flessibilità della doppia funzione per ogni tasto non sia così tanto eccezionale come sembra. Per quanto riguarda i costi, invece, che cosa possiamo dire? Attualmente la placca intelligente ha un costo di listino di poco superiore ai 100 euro, un pulsante sui 40 euro e il gateway Zigbee-Wi-Fi acquistabile intorno ai 110 euro.

Ci avrà convinto questo prodotto, oppure lo passeremo dato che non sarà nulla di particolare? Tutto dipende dall’esigenza che abbiamo ora e soprattutto dal tipo di utilizzo che dovremmo farne, il che ovviamente varia da persona a persona. C’è chi lo vorrebbe in casa per una maggiore organizzazione o per renderla più smart, dunque scegliete bene per quale motivo acquistare questo nuovo sistema eventualmente. Il periodo migliore per farlo, a conti fatti, è proprio questo: il Black Friday è arrivato giusto in tempo.