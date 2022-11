Google Pixel, ecco il trucco che ti permette di sbloccare ogni modello della gamma senza password

I Pixel sono degli smartphone molto interessanti, probabilmente tra i migliori del mercato. Offrono delle ottime impostazioni come anche delle specifiche niente male, ma è pure vero che non sono esenti da quelli che potrebbero essere dei bug difficili da risolvere. In questo caso qual è il tipo di errore che è stato riscontrato, e che permetteva di sbloccare tutti i Pixel?

David Schütz, circa a metà 2022, ha scoperto un interessante bug che permetteva a chiunque di sbloccare gli smartphone Pixel di Google. Si trattava di un errore presente in ogni cellulare della casa di Mountain View, il quale non era altro che un mezzo molto semplice da sfruttare per riuscire a compiere questa “impresa”, che tanto difficile non era diventata in fondo.

L’ultimo update di Google, per fortuna, pone finalmente fine a questo bug: non sarà più un problema visto e considerato che sia stato risolto. Ma che cosa aveva scoperto lo sviluppatore? Pare che avesse capito che per rendere utilizzabile uno smartphone bloccato – da parte di chiunque si intende – bastava seguire una procedura estremamente semplice.

Il bug era più pericoloso del previsto: permetteva l’accesso togliendo la SIM

Sarebbe stato sufficiente estrarre la SIM, inserirne un’altra, sbagliare il codice PIN tre volte e attendere la richiesta di PUK da parte dello smartphone ed inserirlo. A questo punto la persona avrebbe avuto il libero accesso al telefono e a tutti i dati in esso presenti, ottenendo il pieno controllo del dispositivo.

Per farlo sappiate che non sarebbe stato necessario nessun prerequisito in termini di conoscenze informatiche, e oltretutto avrebbe richiesto due minuti di tempo precisi. Questo bug, quindi, era un ottimo metodo per aggirare ogni sistema di protezione attivo su Pixel, ignorando le rilevazioni biometriche e ogni codice PIN presente al suo interno.

Tuttavia le segnalazioni non provenivano soltanto dall’esperto informatico, ma anche dalla Vulnerability Rewards Program di Android che si era premurato di avviare un report immediato per queato problema. Però, come avrete potuto capire ormai, ci sono voluti diversi mesi prima che Google intervenisse. Meglio tardi che mai, no?

Comunque sia l’aggiornamento è stato anche un ottimo momento per intervenire riguardante la correzione del consumo energetico della gamma Pixel 6 e lo sfarfallio del display verde su Pixel 7 e 7 Pro, cioè il consumo energetico complessivo dato dall’uso generale dello schermo. Ma Google ha in mente altri piani, e dato che ci siamo ne parleremo subito.

A parte rilasciare un update di miglioria sia per questo bug che per quello riguardante l’energia consumata, sembra che sia stato già previsto il rilascio di un aggiornamento Feature Drop pieno di contenuti non dichiarati. Questo dovrebbe dovrebbe includere alcune modifiche evidenti, nuove funzionalità e alcune impostazioni relative all’Assistente Google. Curiosi di sapere quali saranno le opzioni a cui avremo accesso? Tenetevi aggiornati su eventuali update in merito allora, non si sa mai.