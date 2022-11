Fonti Rai: Montesano avrebbe fatto il saluto romano durante le prove

Da quanto riporta l’Ansa da fonti Rai, all’inizio delle prove dell’ultima puntata della trasmissione condotta da Milly Carlucci, Enrico Montesano avrebbe fatto il saluto romano.

Secondo quanto riporta l’Ansa citando fonti Rai, mentre stavano cominciando le prove dell’ultima puntata di Ballando con le stelle, trasmissione in onda su Rai 1 condotta da Milly Carlucci, Enrico Montesano, si sarebbe riferito in modo esplicito al simbolo e al motto che erano sulla maglietta che indossava, e avrebbe fatto il saluto romano.

Tutto questo sarebbe emerso in delle registrazioni che sarebbero in possesso della Rai. Per ora, è attualmente in corso l’istruttoria in merito all’accaduto che è costato all’attore l’espulsione dalla trasmissione Rai, che afferma sia “inaccettabile” che il comico si sia presentato alle prove con la maglietta della Decima Mas.

Nel frattempo, lo stesso Montesano si è espresso sulla questione che ormai da qualche giorno sta circolando sui giornali e sul web. All’Adnkronos ha detto:«Adesso avrei fatto addirittura il saluto romano? Ora basta. Tu mi puoi offendere in tutti i modi ma l’etichetta di ‘nostalgico’ no, non la accetto. Così tu distruggi la reputazione di una persona. Questa etichetta la restituisco al mittente, non la tollero e mi incavolo di brutto. È offensivo, denigratorio, mi devono chiedere scusa per questo danno. Mi devono riabilitare. Sono loro che offendono me».

Montesano ha anche spiegato che a sua detta, «il video delle prove mostra chiaramente che la coreografia finisce a pugno chiuso. Io scherzavo durante le prove, era un passo di danza che terminava con il braccio alzato, ma io ho detto ad Alessandra, la ballerina, ‘no, questo meglio che non lo facciamo, potrebbe essere equivocato’, e ho chiuso il pugno. L’Italia è preoccupante, non si può parlare, muoversi e ora nemmeno vestirsi. Indossare la maglia della X Mas non è vietato, è in vendita in tutta Italia».

Su Facebook, stamane, il comico avrebbe lanciato una sorta di provocazione, postando una foto del film del 1984 “I due carabinieri” di Carlo Verdone, dove si vede il personaggio che interpreta con una mano ingessata mentre fa il saluto romano. Tra i commenti pervenuti sotto quel post, qualcuno inneggia alla Decima Mas e qualcun altro apprezza la sua ironia e lo difende da quanto è accusato. Un utente scrive:«Film bellissimo, molto comico… quando ancora si era liberi di parlare e di scherzare senza la paura di essere catalogati! Continui a conservare la sua integrità… non essere come certe persone è un grande pregio e valore… se ne deve rallegrare… hanno fatto proprio pena con lei. Ma d’altronde ognuno si distingua per quello che è. Tanti siamo dalla sua parte.. .e ci prendiamo anche noi offese ed ingiurie per questo».