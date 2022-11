Imprenditore italiano morto a Dubai: si indaga sulla compagna

La morte di Marco Mazzeschi, avvenuta nella città degli Emirati Arabi Uniti, ha destato qualche sospetto. La compagna risulta indagata ma attualmente nessun indizio fa pensare a un omicidio.

E’ ancora mistero intorno alla morte dell’imprenditore toscano 44enne Marco Mazzeschi, il cui corpo è stato trovato lo scorso 30 ottobre privo di vita a Dubai, dove si trovava per una vacanza insieme alla compagna. La famiglia della vittima ha presentato un esposto contro la donna la quale adesso si trova indagata dalla Procura di Arezzo.

Secondo la prima autopsia sul corpo della vittima non risultano segni di violenze e dall’esame tossicologico non pare possa avere ingerito sostanze che ne possano avere causato il decesso. La compagna aveva trovato Mazzeschi accasciato a terra di notte mentre si era alzata per andare in cucina per bere un po’ d’acqua il che farebbe pensare a un semplice malore.

La donna risulta indagata ma non ci sono attualmente indizi che facciamo pensare a una sua colpevolezza, l’indagine la pone quindi in una posizione che le permetta di difendersi. Lei si dichiara “favorevole a ogni tipo di approfondimento: addolorata ma serena e fiduciosa nell’esito dell’inchiesta“.

L’esame autoptico è atteso entro sessanta giorni e se dovesse confermare le prime impressioni tutto il caso verrebbe archiviato. Intanto la salma è stata trasferita a Siena dopo il via libera per l’espatrio.