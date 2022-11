L’Uomo sulla Luna con la missione Artemis I, ecco come seguire la live della NASA

Avere la possibilità di viaggiare assieme agli astronauti o con le strumentazioni della NASA è praticamente impossibile, ma nulla ci vieta in questo caso di seguire quello che succede proprio in diretta.

Ed è per questo motivo che l’agenzia spaziale mette a disposizione la possibilità di non perdersi nemmeno un minuto di ciò che accade: come potremo seguire la live della nuova missione attualmente in corso?

l’AROW, acronimo di Artemis Real-time Orbit Website, consente a tutti noi di seguire il tragitto della capsula Orion facente parte della missione Artemis I. A seguito della partenza, infatti, il sito ufficiale permette di seguire il viaggio di Orion in tempo reale: è sufficiente far uso di una connessione a internet e un browser, che ovviamente tutti noi abbiamo sia sul PC che sul cellulare.

Per “localizzare” la posizione di Orion in relazione alla Terra e alla Luna, e seguire il percorso della capsula durante l’intera missione, come abbiamo detto basta guardare la diretta. Questo è il programma: Orion viaggerà fino a 40.000 miglia oltre la Luna nel primo test di volo integrato con il razzo Space Launch System. Ma come ci riuscirà?

Seguire la diretta è una occasione unica, non ci perderemo un singolo passaggio

È possibile grazie all’applicazione tridimensionale realizzata tramite il motore Unity, grazie alla quale l’utente può interagire in tempo reale. AROW, a tal proposito, tende a visualizzare i dati raccolti dai sensori installati su Orion e ad inviarli al Mission Control Center presso il Johnson Space Center della NASA a Houston durante il volo. La piattaforma in cui viene trasmessa la live ha cominciato a fornire dati a partire da un minuto dopo il decollo e dalla separazione dal razzo SLS, avvenuta soltanto dopo due ore.

Grazie a questo gli utenti ottengono l’inedita possibilità di visualizzare le principali pietre miliari della missione e le caratteristiche della Luna, comprese le informazioni sui siti di atterraggio del programma Apollo. Saranno inoltre disponibili per il download i dati sulla traiettoria del volo e i vettori sui quali Orion si sta muovendo, che altro non sono delle informazioni che indicano la posizione precisa del mezzo nello spazio e come si muove.

In conclusione: se non vedete l’ora di assistere al proseguimento della missione di Orion, allora il nostro consiglio è quello di seguire ciò che succede in maniera tale da rimanere informati il più possibile sulla vicenda. Questo permetterebbe a tutti noi di restare sempre al corrente delle notizie più interessanti al riguardo, che per quanto possano essere poche comunque sia nulla ci dice che non potrebbe accadere qualcosa di eclatante esattamente in diretta.

Ma voi la pensate allo stesso modo, oppure preferite aspettare che sia la NASA stessa a divulgare le news più piccanti in merito? C’è anche da dire che la situazione è sempre variabile e mai decifrabile a primo impatto: decidiamo che cosa fare vista la circostanza, d’altronde abbiamo molto tempo a disposizione.