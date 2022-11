WhatsApp, per la versione iOS di iPhone arriva la possibilità di messaggiarsi da soli

L’applicazione verde di Meta aggiunge una funzione che potrebbe sembrare superflua, ma che in realtà nasconde una grande utilità attualmente celata.

Si tratta della possibilità di poter discutere “fra se e se”, come se dovessimo parlare con noi stessi per delle ragioni precise. Ma quando verrà introdotta questa impostazione?

Siamo convinti del fatto che avrete già pensato di parlare con voi stessi su WhatsApp, specialmente quando si tratta di inviare messaggi per rileggerli, vocali per ascoltarli una seconda volta oppure dei file per riguardarli e correggerli eventualmente. Insomma, la possibilità di auto-scrivere a se stessi non è da sottovalutare in questo caso.

E se fino ad ora avete sempre pensato di creare un gruppo in cui stare da soli ed inviarvi il tutto, adesso non sarà più necessario: su iOS è appena arrivata una funzione dedita unicamente a quello scopo. Eh sì, perché dopo tanto tempo di attesa a quanto pare Meta ha deciso di ascoltare la sua utenza al riguardo, ma come funzionerà e soprattutto quando sarà disponibile?

In realtà sembra che sia pronta all’uso già da adesso, non a caso è sufficiente aggiornare l’applicazione alla versione 22.23.74 per ottenere la facoltà di inviare un messaggio al proprio numero telefonico dalla lista dei contatti. In realtà per iOS non è una vera e propria novità, ma un gradito ritorno.

E lo diciamo perché tempo addietro WhatsApp aveva rimosso il numero telefonico personale dai contatti diverso tempo fa, in quanto incompatibile con la funzione del multi-dispositivo aggiunta soltanto successivamente. Però, non possiamo non dire che la sua introduzione sia una novità inedita per Android, anche se in questo caso dovremo attendere più a lungo dato che non sia stata ancora rilasciata.

Non abbiamo ancora la funzione? Esiste un “trucco” per replicarla

Ma se in caso fossimo degli utenti di Apple, come possiamo scoprire se la funzione è stata effettivamente attivata? È molto semplice: ci basterà andare nei contatti all’interno di WhatsApp e verificare se è presente il proprio contatto con la dicitura “messaggiati”. I testi, i file o gli audio inviati a se stessi sono visibili su tutti i dispositivi collegati al medesimo account e sono protetti con crittografia end-to-end.

Prima di concludere vogliamo riferirvi che esista un metodo alternativo, e forse molto efficace, per auto-messaggiarsi su iOS e Android. È esattamente quello che abbiamo detto ad inizio articolo: sarà sufficiente creare un gruppo di 2 persone, recarsi nelle impostazioni della chat di gruppo ed infine eliminare l’altro contatto, rimanendo completamente da soli.

Così facendo potremo inviare tutto quello che vorremo senza infastidire qualcuno, o peggio ancora lasciare la possibilità a degli estranei di leggere i nostri dati. In attesa del rilascio della nuova funzione di WhatsApp riteniamo che sia una buona idea la seguente, quindi prendetela in considerazione in caso vi servisse. Nel frattempo, vi suggeriamo di non limitarvi solo a questo aggiornamento: presto ne arriveranno molti altri.