Bollette a rate e moratoria sul distacco dei contatori a chi non paga: i nuovi aiuti del governo Meloni sulle bollette. Le famiglie sono in fortissima difficoltà a causa dell’aumento del costo della vita e soprattutto a causa dell’aumento dei costi energetici.

Infatti le famiglie stanno pagando tantissimo per le bollette dell’energia elettrica e anche del gas e non deve sorprendere che quelle in difficoltà ormai sono veramente tante. Proprio ad ottobre c’è stato un aumento del 60% delle bollette e tante famiglie non stanno riuscendo a pagarle. Ma con l’arrivo dei mesi freddi riuscire a pagare le terribili bollette del gas diventerà praticamente impossibile per tante famiglie.

Teniamo anche presente che i mutui stanno aumentando tantissimo e che anche la spesa al supermercato sta aumentando molto più del previsto. Proprio per questo dal governo arrivano nuovi aiuti sul fronte delle bollette. Se da una parte il governo vuole ampliare il bonus sociale sulle bollette del governo Draghi dall’altro si parla anche di rateizzazione e di moratoria sul distacco delle utenze.

Nuovi aiuti per le bollette: politiche innovative

Il bonus sulle bollette del governo draghi al momento può essere percepito soltanto dalle famiglie fino a 12.000€ di ISEE. Il governo Meloni a quanto pare vorrebbe aumentare la soglia a 15.000 euro di ISEE. Resterebbero sempre comunque sia inclusi i beneficiari di reddito e di pensione di cittadinanza le famiglie numerose e coloro i quali hanno bisogno dei macchinari salvavita energivori.

Ma le novità di cui si sta parlando con più forza sono proprio le la rateizzazione delle bollette e la moratoria sul distacco delle utenze. La rateizzazione delle bollette, addirittura fino a tre anni il governo attualmente l’ha autorizzata soltanto per bar, ristoranti e alcuni pubblici esercenti.

Come il governo sostiene le famiglie contro la stangata delle bollette

Quindi sostanzialmente alcuni pubblici esercizi potranno rateizzare le bollette di luce e gas fino ad un massimo di 36 mesi. Questa misura attualmente non esiste ancora per le famiglie anche se si vocifera che si andrà in questa direzione. Un’altra misura della quale si sta parlando con insistenza è la moratoria del distacco sulle utenze e a quanto pare il governo vuole proprio impedire che venga staccato luce e gas per sei mesi alle famiglie che non riescono a pagare.

Sicuramente il governo sta agendo con decisione ma i rincari sono veramente forti per colpa della chiusura del gas da parte di Putin ma anche per la fiammata generale dell’inflazione.