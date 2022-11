Elezioni regionali: Majorino candidato per il Centrosinistra in Lombardia

Il Pd e i suoi alleati hanno trovato nell’ex-assessore di Milano ed europarlamentare il nome per sfidare il Centrodestra alle amministrative che dovrebbero svolgersi la prossima primavera. Niente primarie quindi, soddisfatti i partiti che dicono No all’alleanza con il Movimento 5 Stelle.

Sarà l’europarlamentare del Pd Pierfrancesco Majorino a sfidare Attilio Fontana e Letizia Moratti per la presidenza della regione Lombardia alle prossime elezioni amministrative. La sua candidatura nel Centrosinistra ha messo d’accordo i partiti della coalizione dopo diversi mesi di trattative e ragionamenti.

Scartata la possibilità, a dire il vero decisamente distante, di sostenere Letizia Moratti che verrà portata da Azione e Italia Viva, il suo nome era quindi il più naturale per la corsa elettorale dopo il No di Giuliano Pisapia, oramai definitivamente ritiratosi dalla vita politica dopo l’esperienza di sindaco di Milano. Ora si attende l’ok dell’assemblea regionale del Partito Democratico, il risultato appare scontato in favore di Majorino il che vorrebbe dire niente primarie che potevano vedere nuovi avversari contendergli il posto.

Majorino si dice “onorato ed emozionato” come scrive sul suo profilo Facebook. “A partire dalla giornata di domani le incontrerò le forze del centrosinistra lombardo per costruire insieme, e secondo le modalità condivise, la proposta più forte possibile per cambiare pagina in Regione. Possiamo battere la destra di Attilio Fontana e sono convinto che ce la metteremo tutta“.

NO AI 5 STELLE

Soddisfazione da parte di Sinistra Italiana che afferma “è giunto il momento di stringere il confronto programmatico, sul quale si era lavorato in comune accordo anche con il M5S fino a luglio, e definire la piattaforma“, ipotesi subito bloccata da +Europa in quanto “la partecipazione è riferita a una coalizione che, come oggi, non comprende i Cinque Stelle” dicono. Niente grillini anche per il segretario regionale Vinicio Peluffo il quale scrive “La coalizione è questa qua. Punto”.

CHI E’ FRANCESCO MAJORINO

Majorino, nato a Milano nel 1973, è sposato con Caterina Sarfatti, direttrice del programma Inclusive Climate Action C4, la coppia ha due figli. Dal 1994 al 1998 è stato presidente nazionale dell’Unione degli studenti e della Rete studentesca. Nel 1998, a 25 anni, è diventato consigliere del dipartimento Affari sociali della presidenza del consiglio e ha collaborato con il ministro della Solidarietà sociale Livia Turco sulle politiche giovanili e la lotta alle dipendenze. Nel 2004 è stato eletto segretario di Milano dei Democratici di sinistra, nel 2006 entra in consiglio comunale diventando capogruppo del Pd nel 2008.

Ha ricoperto il ruolo di Assessore alle Politiche sociali, alla salute e ai diritti del Comune di Milano nella Giunta guidata da Giuliano Pisapia dal 2011 al 2016 e nella Giunta guidata da Beppe Sala dal 2016. Nel 2019 viene eletto al Parlamento europeo.