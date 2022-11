Incidente choc in campagna: auto falcia un anziano  

L’urto è stato molto violento e non ha lasciato scampo all’anziano travolto da un’automobile nel Ravennate.

Quando è stato investito dalla macchina l’uomo stava percorrendo una stradina di campagna, in una zona scarsamente illuminata.

Un incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri è costato la vita a un uomo di 84 anni. Un’auto di passaggio lo ha falciato in provincia di Ravenna. Stando alle ricostruzioni, l’anziano stava camminando lungo il ciglio di una via in aperta campagna, con scasa illuminazione. Ma a un certo punto un’automobile lo ha travolto, uccidendolo sul colpo. Sulla dinamica dei fatti sta indagando la polizia locale.

È successo nella zona di Villanova di Bagnacavallo, nel Ravennate, quando da poco erano passate le 18 di giovedì. Il veicolo in transito non ha lasciato alcuno scampo all’84enne, malgrado i soccorsi subito allertati dall’automobilista che lo aveva investito.

A farne le spese è stato l’anziano di 84 anni, residente nelle vicinanze. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, l’uomo si stava dirigendo a piedi lungo la via Cocchi, la strada che collega le due frazioni di Villanova e Villa Prati. Mentre si incamminava lungo la strada, stretta e non illuminata, è giunta una Fiat Punto che lo ha colpito. La macchina si dirigeva verso Villa Prati. Al volante c’era un uomo di 52 anni, anche lui residente nei paraggi. L’impatto è stato violento: l’anziano è finito sul cofano sfondando poi col suo peso il parabrezza dal lato del conducente. L’urto ha sbalzato il corpo dell’84enne sull’asfalto, dove altri mezzi in transito lo hanno evitato.

Chiamati subito i soccorsi: ma non è servito

L’automobilista alla guida del mezzo si è immediatamente fermato per lanciare l’allarme. Il personale del 118 è intervenuto sul posto per prestare le operazioni di soccorso. Sul luogo del tragico incidente sono arrivate auto medicalizzata e ambulanza. Ma per l’anziano i soccorritori hanno potuto fare ben poco. Per l’84enne centrato in pieno dalla macchina non c’era davvero nulla da fare. Si è potuto solo constatatane il decesso.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia locale della Bassa Romagna per i rilievi previsti dalla legge.