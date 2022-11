Nella vita capita di arrabbiarsi, ma talvolta non vogliamo darlo a vedere e così soffochiamo i nostri sentimenti facendoci del male.

Ci sono tante situazioni, nel quotidiano, che possono scatenare in noi reazioni di collera, per esempio ingiustizie o quando ci sentiamo impotenti e frustrati.

Dal momento che non possiamo lasciarci sempre andare, finiamo col seppellire questa spiacevole sensazione nel profondo. Alla lunga, però, queste emozioni riaffiorano in modi diversi. Ma quali sono i segnali della rabbia repressa? E come si può cercare di gestirla senza lasciarsi sopraffare da essa?

Rabbia repressa: i sintomi

ci si innervosisce facilmente: se basta una minima cosa per farvi scattare vuol dire che forse avete un po’ di rabbia repressa

se basta una minima cosa per farvi scattare vuol dire che forse avete un po’ di rabbia repressa sentirsi sempre tristi: il problema di non riuscire a tirar fuori quello che abbiamo dentro ci preclude di provare altre emozioni, tra cui anche quelle gioiose, tutte le nostre energie sono impegnate a tenere a freno ciò che abbiamo dentro e questo ci priva delle forze, uno degli esiti peggiori di questo problema è la depressione

il problema di non riuscire a tirar fuori quello che abbiamo dentro ci preclude di provare altre emozioni, tra cui anche quelle gioiose, tutte le nostre energie sono impegnate a tenere a freno ciò che abbiamo dentro e questo ci priva delle forze, uno degli esiti peggiori di questo problema è la depressione usare molto sarcasmo: è un meccanismo di difesa

è un meccanismo di difesa non riuscire a dire di no : anche se si tratta di cose che non vorreste fare

: anche se si tratta di cose che non vorreste fare disturbi fisici: difficoltà a digerire, ansia, insonnia

Rabbia repressa: come intervenire