Disco mestruale, la coppetta adatta ai rapporti sessuali: cos’è e quali sono i vantaggi

L’offerta di prodotti mestruali si fa sempre più ricca. Si è passati dagli assorbenti e dai tamponi alle coppette mestruali. Fino al disco mestruale che, oltre a raccogliere il ciclo, può essere usato durante i rapporti sessuali.

Se fino a qualche anno fa l’offerta di prodotti per le mestruazioni si limitava agli assorbenti esterni e ai tamponi interni, oggi la possibilità di scelta è molto più ampia. Questo cambiamento di rotta si lega, da un lato, alla maggiore attenzione posta verso il tema ciclo e le necessità delle donne.

Dall’altro lato, anche la questione ambientale si è fatta sempre più strada nella società. Si è capito che gli assorbenti tradizionali sono una fonte di inquinamento da non prendere sotto gamba. Basta pensare a quanti assorbenti utilizza una donna nell’arco della sua vita per farsi un’idea di quanti prodotti vengano gettati ogni giorno a livello mondiale.

Inoltre questi assorbenti sono composti per il 90% da plastica, alla quale si aggiungono profumi, sbiancanti e sostanze utilizzate per dare una maggiore assorbenza ai prodotti. Gli assorbenti lavabili o i tamponi in cotone che, quindi, possono essere riutilizzati in alternativa a quelli usa e getta sono nati proprio con lo scopo di risolvere tali criticità.

Le caratteristiche del disco mestruale

Negli ultimi anni sono diventate molto popolari le coppette mestruali. Ciò che le contraddistingue dagli assorbenti è che, anziché assorbire il sangue, lo raccolgono. Le coppette, infatti, vanno inserite nella vagina (come se fossero un diaframma contraccettivo) e hanno una capienza maggiore rispetto ai tamponi.

Un prodotto decisamente degno di attenzione è il disco mestruale. Si tratta di un oggetto a forma rotonda, realizzato in silicone medico e ipoallergenico da inserire nella vagina. Nonostante presenti alcune caratteristiche in comune con le note coppette, a differenza loro può essere utilizzato anche durante i rapporti sessuali. E i vantaggi non finiscono qui.

Uno dei pregi principali del disco mestruale è la sua comodità. È possibile tenerlo fino a 12 ore consecutive, cambiandolo quando necessario. Può essere indossato anche durante lo sport. Tutto ciò che conta è prestare attenzione al modo in cui viene inserito, così da non rischiare perdite o irritazioni.

Disco mestruale e rapporti sessuali

Per quanto riguarda i rapporti sessuali, il disco mestruale è adatto alla penetrazione (al contrario delle coppette, che hanno una dimensione maggiore e sono meno flessibili): il prodotto è in grado di adeguarsi ai movimenti durante il sesso, senza provocare perdite di sangue o dolore.

È importante, però, che non venga scambiato per un contraccettivo. Anche se può essere utilizzato durante i rapporti sessuali, non ha le stesse proprietà di un diaframma anticoncezionale. Per chi fosse interessata a provare tale prodotto, il disco mestruale si trova sia nelle farmacie e parafarmacie che online. Ci sono diverse tipologie che variano in base alla capienza: quelli più piccoli sono di 30 millimetri, i più grandi di 60.