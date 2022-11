Il Foliage e l'”arte” di lasciar andare

Quest’anno il foliage si è fatto un po’ attendere, ma adesso è arrivato. Quali sono i suoi benefici sul nostro corpo?

L’autunno porta con sé tanti colori diversi creando scenari spettacolari. E’ il momento in cui si organizzano gite per cercare funghi e castagne, godendo della natura in tutte le sue incredibili forme.

Di solito, il periodo ideale per il foliage va da metà ottobre a metà novembre, ma in realtà tutto dipende dalle condizioni climatiche. Ma sapevate che questo fenomeno ha effetti benefici su corpo e mente? Ecco quali.

Foliage: origine e dove trovarlo

Il foliage è il momento in cui gli alberi iniziano a perdere le foglie e, cadendo a terra, formano manti dalle tinte più diverse. La parola sta a significare foliame ed è di origine inglese. Il foliage può essere anche l’occasione per fare una bella passeggiata rigenerante, infatti non fa ancora così freddo da doversi chiudere in casa.

Ci sono molti luoghi dove assistere a questo fenomeno, per esempio il Trentino è il luogo ideale, ma anche il Sud Tirolo e il Piemonte presentano bellissimi paesaggi. E se non potete permettervi niente di tutto ciò le città sono piene di parchi. Tantissime persone, ogni anno, organizzano addirittura viaggi per vedere coi loro occhi questo spettacolo affascinante.

Foliage: i vantaggi della natura