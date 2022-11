I falsi miti sui capelli afro: imparare ad amare i propri ricci

Per diversi secoli i capelli afro sono stati associati a qualità negative. Per questo motivo, dietro ad essi si nasconde una vera e propria storia fatta di discriminazione, falsi miti e rivendicazione.

I capelli afro sono stati associati per secoli ad una visione negativa. La discriminazione verso questa tipologia di capelli è andata di pari passo con la discriminazione subita dalle persone nere che nel corso della storia sono state schiavizzate, disumanizzate ed emarginate.

Nella tradizione africana, le popolazioni erano solite attribuire diversi significati ai loro capelli. Le acconciature potevano indicare lo status sociale di una persona o assumere un significato spirituale. I capelli afro e le acconciature legate ad essi sono sempre stati visti come una forma d’arte.

Le cose sono cambiate con l’avvento del colonialismo e dello schiavismo. I popoli africani hanno dovuto rinunciare alla loro identità con la forza. Tutto ciò ha avuto delle conseguenze sui capelli afro e sulla loro percezione, che si è portata avanti fino ai giorni nostri.

I falsi miti sui capelli afro

Movimenti come “Black power” hanno avuto un contributo fondamentale nella rivendicazione culturale e identitaria degli afro-discendenti. Grazie ad essi, le persone discriminate che si erano ormai abituate a vergognarsi di se stesse e dei loro tratti hanno potuto trovare nuove forme di espressione.

Per queste ragioni possiamo dire che dietro ai capelli afro si nasconde una storia, fatta di discriminazione e rivendicazione. I falsi miti sui capelli afro sono diversi e, di seguito, andremo a sfatarne alcuni. A partire dall’idea che i capelli afro sarebbero difficili, se non impossibili, da gestire.

In realtà, non è affatto complicato: ciò che conta è imparare a conoscere i propri capelli, capire quali sono i prodotti adatti e seguire alcuni semplici step per prendersene cura quotidianamente. Secondo un altro falso mito, i capelli afro sarebbero “duri” da pettinare.

Questa idea spesso porta le ragazze a sottoporsi a trattamenti che rischiano solamente di essere dannosi per i loro capelli, come la stiratura chimica. Si tratta di un’opinione inesatta: gli afro, al contrario, sono capelli particolarmente sensibili, da trattare con cura e pazienza.

Infine, abbiamo il mito secondo il quale i capelli afro non crescerebbero. La crescita dei capelli si collega a diversi fattori (che possono essere sia interni che esterni) e dire che quelli afro non crescono è una falsità. Nel caso dei capelli afro, la crescita potrebbe piuttosto notarsi di meno a causa dell’effetto shrinkage (ovvero il restringimento, una delle caratteristiche peculiari di questi capelli).

Esistono diverse tecniche e styling per far “allungare” i propri capelli evitando tale effetto – come il twist out, i bantu knots o il braid out. Inoltre, è possibile sbizzarrirsi con numerosi protective style (come, per esempio, le treccine) che hanno proprio l’obiettivo di preservare gli afro.