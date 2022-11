Allergia al pelo di gatto: niente paura, ecco come conviverci

I gatti sono dei teneri e simpatici compagni di vita. Ma come fare a tenerne uno in casa se scopriamo di essere allergici?

Vi piacciono tantissimo i gatti, vorreste adottarne uno, ma non riuscite a fare a meno di starnutire? E’ possibile che siate allergici.

Per avere la certezza bisogna effettuare dei test allergologici cutanei, si chiamano prick test, qualora risultaste positivi non c’è da allarmarsi, ormai il 10-15% della popolazione mondiale è allergica agli animali domestici. Ma quali sono esattamente, i sintomi? E ci sono dei rimedi per non dover rinunciare alla compagnia felina? Ecco tutte le spiegazioni.

Allergia al pelo di gatto: la vera causa

A determinare l’allergia al pelo di gatto è una proteina che si chiama fel d1 ed è collocata nella saliva dell’animale e in alcune ghiandole sebacee. Si sa che i simpatici quattrozampe amano pulirsi e così trasmettono l’allergene sul manto, noi li accarezziamo e il gioco è presto fatto.

Purtroppo questo fastidio può colpire a qualunque età, magari per la maggior parte della vostra vita non avete avuto problemi coi felini e poi, ad un tratto, da un giorno all’altro ecco che iniziate ad avere gli occhi gonfi.

Bisogna sottolineare, inoltre, che le particelle allergeniche sono davvero molto piccole e dunque rischiano di rimanere nell’ambiente frequentato dal micino per mesi.

I sintomi possono riassumersi in:

occhi gonfi

naso chiuso

naso che cola

Se poi la situazione è più grave si possono verificare:

difficoltà a respirare

tosse

attacchi di asma

Allergia al pelo di gatto: rimedi