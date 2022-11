YouTube c’è un nuovo re al vertice è MrBeast che col suo talento scavalca tutti gli altri

Un primato che durava da quasi un decennio, da quando lo svedese PewDiePie aveva messo il turbo diventando il numero uno di YouTube.

Quello storico record non c’è più, o meglio è stato superato. Ci ha pensato Mr Beast a scrivere un’altra storia, quella da 112 milioni di iscritti sulla arcinota piattaforma di Google che consente la condivisione e visualizzazione in rete di contenuti multimediali.

PewDiePie, un account dietro il quale ci cela lo svedese Felix Kjellberg, noto inizialmente per i suoi video di videogiochi di stampo horror e action, ma anche le sue mod, è stato superato grazie a uno nuovo concept su YouTube. Piuttosto che sui videogiochi, i video di Mr Beast si concentrano sulla filantropia, ha conquistato tutti grazie ai regali di enormi quantità di denaro, premi e attività di beneficenza. I suoi video lo hanno visto regalare un jet privato, ricreare lo spettacolo Netflix Squid Game per un premio in denaro e offrire alle persone 100.000 dollari per lasciare il lavoro.

Il segreto del suo successo

Le Challenge a sfondo horror, ci sono sempre (virale quella della sepoltura da vivo, o dall’essere braccato dall’FBI) ma deve aver colpito quei 112 milioni di utenti a iscriversi al canale di YouTube numero uno al mondo la sua duttilità, freschezza e varietà di video, come la voglia di costruire la torre Lego più grande del mondo.

MrBeast è il nome dell’account di Jimmy Donaldson, uno youtuber statunitense di quasi 25 anni, che ha iniziato la sua carriera all’età di 14 anni, creando un canale YouTube chiamato “MrBeast6000”. I suoi primi video rimasero in relativa oscurità, con una media di circa mille visualizzazioni ciascuno, fino al rilascio del video “I Count To 100.000” pubblicato nel gennaio 2017, una vera e propria svolta: in pochi giorni quelle visualizzazioni erano schizzate a decine di milioni di visualizzazioni. I video di Donaldson di solito si incentrano molto sull’intrattenimento di vario genere come challenge fuori dal comune o spendere soldi nelle maniere più assurde.

Un video dello scorso settembre ha mostrato che la sua popolarità si era estesa oltre il mondo di Internet alla vita reale, perché migliaia di persone hanno riempito un centro commerciale nel New Jersey per vederlo aprire un ristorante di hamburger. La consacrazione arriva proprio da Felix Kjellberg, in una sorta di profezia ad agosto. “Quando supererà il mio record, sarà felice, se lo merita”. Detto, fatto.

