Il nuovo Google Pixel 7a sarà un top gamma? Secondo questo leak le specifiche sono fenomenali

Il colosso di Mountain View alla riscossa. I Google Pixel 6 sono smartphone che non passeranno certo alla storia per performance, così Big G non lascia, raddoppia. Un upgrade significativo si prospetta per i prossimi cellulari del gigante californiano.

Google ha introdotto lo smartphone Android di fascia media Pixel 6a non da molto tempo. Il ciclo di voci, tuttavia, non ha pietà e le fughe di notizie sul Google Pixel 7a sono già iniziate. Se le informazioni sono accurate (e ci sono parecchi motivi per crederlo), il Pixel 7a potrebbe essere un aggiornamento significativo rispetto al Pixel 6a. La credibilità dei rumors è molto alta. Perché? Perché quella che ha tutti i crismi di una vera e proprio fuga di notizie, arriva dal famoso informatore Kuba Wojciechowsk, il quale afferma che Google ha già iniziato a lavorare su Pixel 7a.

Il leaker afferma che il dispositivo viene chiamato internamente “Lynx” e sarà caratterizzato dal supporto per la ricarica wireless, sensori della fotocamera nuovi di zecca e uno schermo migliore rispetto al suo predecessore. Una delle maggiori lamentele riguardo al Pixel 6a è che lo smartphone è dotato di un display OLED a 60 Hz, mentre molti smartphone in questa fascia di prezzo, come il Nothing Phone (1), dispongono di un display a 120 Hz.

Miglioramenti lato display e per i sensori della fotocamera

Google potrebbe cercare di risolvere questo problema. La conferma arrivare direttamente da Kuba Wojciechowski, sempre su Twitter. L’informatore è convinto che il colosso di Mountain View sta acquistando un pannello OLED 90Hz 1080p da Samsung per Pixel 7a. Al giorno d’oggi in cui anche le app dei social media richiedono molte risorse, avere un display ad alta frequenza di aggiornamento garantisce ai clienti un’esperienza fluida.

Con un display Full HD 90Hz, Pixel 7a fornirebbe un importante aggiornamento rispetto a Pixel 6a, con annessi i miglioramenti sui sensori della fotocamera. Kuba Wojciechowski ora riferisce che Google sta (per fortuna) cercando di passare a nuovi sensori della fotocamera sul Pixel 7a. Secondo quanto riferito, la società utilizzerà il sensore Sony IMX787 per la fotocamera principale e il sensore IMX712 per l’obiettivo ultra-wide. Anche se potrebbe non essere dotato del sensore GN1, che Google ha utilizzato nella serie Pixel 6, l’IMX787 darà sicuramente al Pixel 7a un aggiornamento tanto necessario in termini di qualità.

I nuovi smartphone di casa Google potrebbero essere rilasciati con il nuovo anno, nei primi mesi del 2023. C’è molto curiosità sul prezzo: riuscirà Google a proporRe i Pixel 7 a meno di 500 euro, ai posteri l’ardua sentenza.

FONTE