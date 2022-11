Altro che Apple Watch, ecco i nuovi Moto 200 e Moto 150 da Motorola lo smartwacth elegante e prestante

Un degno competitor. I prodotti di Apple hanno sempre spaccato per il design, che a Cupertino è una priorità. Stesso discorso a Chicago: Motorola non è affatto da meno.

La nota azienda statunitense attiva nel campo dell’elettronica, sempre più vicina a festeggiare i suoi cento anni di attività (è stata fondata nel 1928) famosa per aver effettuato la chiamata vocale da un telefono senza, produttrice di smartphone, microprocessori, vuole spaccare anche nel settore degli orologi di nuova generazione.

Et voila, ecco i nuovi Moto 200 e Moto 15 da Motorola, smartwacth dove l’aggettivo elegante fa rima con prestante. I nuovi orologi statunitensi non sono ancora stati immessi nel mercato, ma su bestbuy (un e-commerce canadese) si possono già effettuare i pre ordini.

Specifiche e prezzi

Il Motorola Watch 150 rimane innanzitutto al passo con gli obiettivi di fitness degli utenti, sempre molto richiesti e utilizzati. È dotato di tutte le funzionalità di cui hai bisogno per il tuo stile di vita attivo, tra cui il monitoraggio dei passi e della distanza, il monitoraggio della frequenza cardiaca e Sp02, 24 modalità per lo sport e molto altro ancora. Si accoppia perfettamente con il tuo smartphone per notifiche istantanee, in modo tale da creare un (tuo) vero e proprio ecosistema, utile per ogni evenienza. Il costo? 199,99 dollari canadesi, poco meno di 150 euro.

Motorola Moto Watch 200 è più completo sul piano tecnico, con una cassa di 45 mm in alluminio, un cinturino in silicone. Display AMOLED da 348 x 442 pixel, senza sensore di luce ambientale. Frequenza cardiaca, ossigenazione sangue, sonno, accelerometro, giroscopio, altimetro, barometro, ben 28 modalità sportive e una resistenza all’acqua di 5 atmosfere, ma anche alla polvere. microfono e altoparlante. Un’autonomia fino a 14 giorni, secondo Motorola un’ora stimata per la ricarica, connettività Bluetooth 5.0, GPS, no NFC e no connettività dati. Notifica SMS, controlli riproduzione e inquadratura fotocamera e compatibile anche con dispositivi iOS.

Ok chiamate in uscita, anche se non consente di rispondere. Costo dello smartwatch identico al Motorola Watch 150. L’alternativa si chiama Moto Watch 70, senza dubbio il più economico dei tre orologi di nuova generazione. Schermo da 1.69 pollici con risoluzione 240×280, è dotato di sensori per la misurazione dell’ossigenazione del sangue, un giroscopio e connettività Bluetooth 5.0, ventitré tipi di allenamento, una cassa impermeabile in lega di zinco e un’autonomia di circa 14 giorni. Il costo? 99,99 dollari canadesi, poco più di 70 euro, la metà dei suoi fratelli maggiori.

