Alice Neri, scomparsa da due giorni: ritrovato il suo cadavere nel baule di un’auto

Alice Neri, 32 anni, era sparita da due giorni, e ad allertare le forze dell’ordine era stata suo marito. Per il momento gli investigatori non escludono nessuna ipotesi: potrebbe essere stato un delitto o un suicidio

Il mistero del cadavere carbonizzato ritrovato all’interno del baule di un’auto in provincia di Modena porta il nome della 32enne Alice Neri. Il cadavere della donna, infatti, è stato identificato.

A far emergere che il corpo appartenga ad Alice Neri sono stati gli esami eseguiti sul cadavere. La 32enne deceduta era scomparsa da giovedì 17 novembre. Ad allertare le forze dell’ordine era stato il marito di Alice, poi la sera del 18 novembre si è fatta la terribile scoperta.

Per ora gli investigatori non escludono alcuna pista. La donna potrebbe essersi uccisa, oppure potrebbe essersi trattato di un omicidio. Nel frattempo sono scattate le indagini in merito a questo caso, e sono venuti fuori dettagli sul ritrovamento del cadavere della 32enne.

L’auto è stata rinvenuta in un’area di campagna a Concordia (Modena). Un passante, intorno alle ore 21, aveva fatto caso a del fumo che si diffondeva in una zona con vegetazione e ha subito deciso di chiamare aiuto. Si tratta di una zona di campagna con stradine non asfaltate, dove accanto sono siti dei laghetti dove si fa itticoltura.

Dunque un’area in cui si recano in prevalenza persone che lavorano nei campi o che vivono nelle abitazioni nei dintorni della zona.

Sentito il marito, non indagato

In seguito all’intervento da parte dei vigili del fuoco per domare il fumo dell’auto, si è scoperto il cadavere della donna. Sul posto sono arrivati in breve tempo anche i carabinieri per svolgere tutta una serie di rilievi in loco e dare quindi il via alle indagini. Gli investigatori hanno contattato il marito della donna per informarlo del ritrovamento del cadavere della moglie e lo hanno poi portato in caserma per ascoltarlo in modo più approfondito.

Su quello che è successo, tuttavia, non sono emersi indizi chiari. Si tratta di un vero e proprio mistero, su cui attualmente non sono stati individuati sospettati, e anche il marito della donna non è indagato.