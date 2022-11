Saman Abbas, le parole del fidanzato:«Spero sia il suo cadavere, per poterle dire addio»

Il ragazzo, oggi 23enne, vive protetto dalle forze dell’ordine e racconta il dolore che ha sentito e la speranza scomparsa alcuni mesi fa: «Dopo le parole del padre ho capito che era morta»

A seguito dell’arresto del padre di Saman in Pakistan, il caso della 18enne scomparsa ha iniziato a dirigersi verso una svolta. Il 19 novembre, infatti, hanno rinvenuto resti umani non lontano dall’azienda agricola in cui abitava la famiglia di Saman, sparita il 30 aprile 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia.

Ora, il ragazzo di Saman, Saqib, spera che i resti siano proprio quelli della diciottenne per poterle dare l’ultimo saluto. In un colloquio con Il Corriere della Sera, Saqib, oggi 23enne, che vive protetto dalle forze dell’ordine, si è raccontato. Lui e Saman si sono conosciuti su Tik Tok nell’estate 2020 e poi hanno iniziato a vedersi di nascosto a Bologna. I due erano stati insieme in vacanza a Roma e avevano fatto progetti sul loro futuro insieme.

Ora Saqib si augura che i resti umani rinvenuti appartengano a Saman per poterle dire addio:«Dentro di me sapevo da tempo che era morta e mi era rimasta una sola speranza, sempre che questa parola ora possa avere un senso: che fossero almeno trovati i suoi resti, questo per poterle dire addio in maniera dignitosa…».

Saqib racconta che fino a qualche tempo fa la speranza di rivedere viva Saman era ancora accesa:«Speravo che Saman fosse viva, magari in Pakistan, unita ad un altro uomo contro la sua volontà, ma viva…Quando due mesi fa ho letto le parole pronunciate dal padre Shabbar in un’intercettazione, la speranza di poterla trovare ancora in vita è svanita».

Il giovane ha spiegato che se il cadavere ritrovato in un sacco nero dovesse appartenere a Saman, ciò significherebbe che «finalmente ci sarà una tomba sulla quale potrò andare a pregare per lei…».

I resti ritrovati

Sarebbe stato lo zio di Saman, Danish, a condurre gli inquirenti nel punto in cui è stato ritrovato un corpo, non lontano dalla casa in cui Saman viveva con la sua famiglia. Nei prossimi giorni si svolgeranno ulteriori analisi sul corpo.