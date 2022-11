WhatsApp Shopping? Sì, la novità è clamorosa

I sondaggi ormai sono una realtà quasi per tutti, anche gli utenti di WhatsApp business.

Stanno arrivando le Community, una sorta di gruppi di gruppi. Ecco anche WhatsApp Shopping.

“Desideriamo condividere un aggiornamento su ciò che stiamo facendo per aiutare le persone a trovare, inviare messaggi e acquistare prodotti da un’azienda su WhatsApp. Il nostro team si trova in Brasile per discutere del nostro progetto di portare l’intera esperienza di acquisto direttamente sulla chat di WhatsApp”. E’ proprio il team di WhatsApp che esce allo scoperto e annuncia la nuova funzione, in fase di test nelle varie versioni beta. L’intento di Meta è abbastanza chiaro: si può fare tutto su WhatsApp, senza dover aprire altre applicazioni.

Shopping su WhatsApp, dopo l’India tocca anche al Brasile

“Le persone cercano modi pratici per ricevere assistenza rapida dalle milioni di piccole imprese e dalle decine di migliaia di brand che sono già su WhatsApp. Oggi – prosegue il team di WhatsApp, direttamente sul suo blog – lanciamo la possibilità di trovare un’azienda direttamente su WhatsApp per consentire alle persone di cercare le attività per categoria (ad esempio viaggi o servizi bancari) o per nome. In questo modo, non dovranno più cercare il numero di telefono sui siti web o salvarlo tra i propri contatti”.

Da qui l’aiuto, che arriva proprio dalle aziende, che stanno testando la nuova funzionalità, attraverso i test, dove possono rendersi reperibili per essere trovate dagli utenti WhatsApp, per esaudire i loro desiderata. Non solo. “Vogliamo che le persone possano effettuare pagamenti sicuri da una chat con la propria carta di credito o di debito”. La prima nazionale a fare da apripista l’India, grazie all’accordo con JioMart una società di e-commerce indiana, con sede a Navi Mumbai, Maharashtra, nata come joint venture tra Reliance Retail e Jio Platforms. “Siamo entusiasti di testare questa funzione per i pagamenti, anche in Brasile, con più partner. Questa esperienza di acquisto senza interruzioni farà la differenza per le persone e le aziende che desiderano acquistare e vendere su WhatsApp senza dover visitare un sito web, aprire un’altra app o pagare di persona”.

Queste nuove esperienze confermano la grande accelerata dell’app di messaggistica istantanea numero uno al mondo in questo 2022. “Sono un passo importante per rendere WhatsApp il modo migliore per le persone di connettersi con le proprie aziende preferite – conclude sempre il team di WhatsApp, direttamente sul suo blog – non vediamo l’ora di sapere cosa ne pensi”.

FONTE